Aspirante a la FGE anuncia investigación contra Carrancá de obtener el cargo

Guadalupe González Vargas, quien es uno de los tres finalistas a fiscal General del Estado, anunció que de obtener la posición promovería investigaciones sobre todos los funcionarios de esa institución, incluyendo al ex titular, Víctor Antonio Carrancá Bourget, y al encargado de despacho, Gilberto Higuera Bernal, quien es uno de sus adversarios en el proceso de selección.

Asimismo, señaló que los seis fiscales especializados del organismo tendrían que presentar su renuncia al cargo tras el cambio de administración, “por dignidad social y jurídica”.

“Cumplieron su tiempo, agotaron sus proyectos, sus ideas y no han dado resultado a Puebla. Tendría que tomar sus maletas e irse, no creo que se les tenga que pedir la renuncia”, agregó en conferencia de medios, donde descartó que detrás de su postulación se encuentre el ex subsecretario de Gobernación del estado, Carlos Meza Viveros.

Guadalupe González, actual secretario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dijo que es necesario sancionar las irregularidades del pasado, porque solo de esa manera la Fiscalía General del Estado (FGE) conseguirá la confianza ciudadana.

“Si en el ejercicio de la función pública cometieron un delito se va a investigar y se va a buscar que se sancione. Vamos a investigar cualquier hecho con apariencia de delito, cualquier denuncia que exista contra estos funcionarios, no solo de los titulares, sino de cualquiera”, advirtió.

En caso de detectar irregularidades en el manejo de recursos públicos, indicó que solicitaría la intervención de la Auditoría Superior del Estado (ASE) por ser la instancia competente.

“De tratarse de funcionarios que forman parte del servicio profesional de carrera ministerial y policial, solo que hayan cometido una falta tendría que sancionárseles con un cese o con una destitución y se hará siguiendo el debido proceso”, agregó.

En relación con el proceso de selección que abrió el Congreso del estado, en el que participó el mandatario local Luis Miguel Barbosa Huerta al integrar la terna que votarán los diputados el 26 de febrero, Guadalupe González descartó que Gilberto Higuera sea el favorito.

“Confío en que es transparente, confío en la palabra de los legisladores. Lo que nos da esa confianza es la declaración del entonces candidato y hoy gobernador de que el fiscal debe ser poblano, así como las palabras del presidente del Congreso, Gabriel Biestro, en cuanto ha dicho que la fiscalía necesita un cambio total, una limpia total”, expresó.