La SEPE acatará la Ley General de Servicio Profesional Docente: Camacho

El titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Manuel Camacho Higareda aseguró que en tanto no exista una disposición oficial en Tlaxcala se cumplirá con lo que mandata la Ley General de Servicio Profesional Docente.

Con ello, el funcionario estatal prácticamente negó que la administración estatal vaya a dar una respuesta positiva a la solicitud que hicieron, vía oficio, las dirigencias de las secciones 31 y 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para que la evaluación al desempeño de este año sea voluntaria y que no se sancione a los docentes obligados que no participen en este diagnóstico.

Cabe recordar que a principios de este mes, los secretarios generales de las secciones 31 y 55 del SNTE, Demetrio Rivas Corona e Ignacio Díaz Grande, respectivamente, entregaron un oficio en el despacho del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez para solicitarle que “considere” que la evaluación al desempeño de este año sea voluntaria y que no se sancione laboralmente a los profesores que fueron insaculados para el diagnóstico y no se registraron.

Asimismo, le pidieron que su administración vaya considerando los recursos económicos que tendrán que aplicarse para otorgar los estímulos que establece la Ley General de Servicio Profesional Docente a los maestros que obtengan los mejores resultados en la también denominada evaluación de permanencia.

Entrevistado sobre esta petición de las dirigencias sindicales, Camacho Higareda recordó que la Ley General de Servicio Profesional Docente –en la que se establece la evaluación al desempeño y las sanciones a que se harán acreedores quienes la incumplan—sigue vigente y la SEPE tiene que acatarla.

“La ley mandata que los docentes se habrá de evaluar y nosotros habremos de cumplir. Lo que haremos es apegarnos a la ley, eso es lo que haremos”, respondió el responsable de la política educativa en la entidad a pregunta expresa.

Dijo tener conocimiento del oficio que entregaron las dirigencias de las secciones 31 y 55 del SNTE al gobernador, “solicitando que no se aplique la evaluación como una medida obligatoria, sino voluntaria y que no se sancione a quienes no se evalúen, sin embargo, tenemos que observar todo lo que manda la ley y la ley no indica otra cosa más que evaluarse y cumplir con cada uno de los aspectos” del proceso.

Camacho Higareda refirió que son más de dos mil docentes de educación básica que se registraron a la evaluación al desempeño que se aplicará en el mes de noviembre próximo.