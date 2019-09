Por desinformación o desinterés, docentes cesados no han pedido su reinstalación: Sánchez

Por falta de información o porque ya no les interesa la docencia, al menos 25 profesores de Tlaxcala que fueron cesados de sus plazas en 2015 por no evaluarse en su desempeño no se han acercado a la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) para iniciar el proceso de su reinstalación en el servicio, consideró Agustín Sánchez Corona, integrante del Consejo Central de Lucha (CCL).

Abundó que de una lista de 66 docentes tlaxcaltecas que se les dio de baja como personal de la SEPE por no haberse sometido a la evaluación que estipulaba la reforma educativa implementada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, solo 41 han sido reinstalados en sus plazas como parte de un compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Si bien el proceso de reinstalación de esos profesores permanece abierto, Sánchez Corona no tiene conocimiento de que algún otro haya acudido a la SEPE o al CCL para solicitar el inicio de su trámite, lo cual adujo que es por falta de información o desinterés.

“Los que teníamos cesados por la evaluación eran 66, instalaron 41 y los otros 25 puede ser que no se hayan enterado o ya no les interese, porque un maestro me dijo que puso un restaurante y que le iba bien, y que ya no quiere ser reinstalado para evitar las presiones; otro me comentó que se iba a ir a Estados Unidos”.

De todos modos, señaló, “quedó abierta la puerta para que se reinstalen”, pero es cuestión de que esos docentes se acerquen a las autoridades o a la CNTE para iniciar el proceso para que recuperen su plaza dentro del sector educativo estatal.

Sánchez Corona observó que también falta por reinstalarse a los profesores que fueron cesados por represión política o por oponerse a la reforma educativa de Peña Nieto.

En Tlaxcala, señaló, son al menos tres docentes en esas condiciones, entre ellos Sánchez Corona. “Está pendiente el caso del maestro Óscar Paredes que fue cesado en el gobierno de Héctor Ortiz porque lo querían afiliar a fuerza al PAN, pero se negó y lo corrieron”.

También, el caso de Arturo Cuapantécatl, quien fue detenido por elementos de seguridad estatal y encarcelado cuando participó en una manifestación contra la aplicación de la evaluación al desempeño docente que se realizó en 2015 en el Instituto Tecnológico de Apizaco (ITA). “Este profesor está ahorita libre bajo fianza, pero lo que exigimos es que le retiren todos los cargos y sea reinstalado en su plaza laboral”, apuntó.

Respecto a su situación, Sánchez Corona refirió que fue dado de baja como personal de la SEPE “por una pelea con Reyes Rojas –líder del Movimiento de Bases Magisteriales de Tlaxcala (MBMT)–, que ya había “charreado” y como fui uno de los que me opuse al “charrazo” me despidieron”. Aclaró que en su caso, su demanda es porque se le reinstale, pero no tiene derecho a pago de salarios caídos pues su contrato es por honorarios.