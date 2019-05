Puebla necesita un gobernador como Barbosa para frenar la inseguridad: Delgado

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, dijo que Puebla requiere un gobernador como Luis Miguel Barbosa que haga equipo con el presidente Andrés Manuel López Obrador para abatir la violencia y la inseguridad heredada de los gobiernos priistas y panistas, según declaró este domingo durante su visita a esta capital para dar su respaldo al candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en el cierre de campaña.

En respuesta a la campaña que emprendió Acción Nacional en redes sociales contra los gobiernos lopezobradoristas de un “Voto a Morena, significa más inseguridad”, el legislador reviró que la violencia es culpa de los “cochineros” que heredaron las administraciones pasadas, y no de los nuevos ayuntamientos en el estado que ganaron con la coalición “Juntos Haremos Historia”.

“No es muy difícil que engañen a la gente, los ciudadanos en Puebla saben del cochinero que dejaron las anteriores administraciones panistas y del Revolucionario Institucional, y cómo fue creciendo la ola de inseguridad”, señaló.

Al término del cierre de campaña en la Plaza de La Victoria, informó que con la puesta en marcha de la Guardia Nacional en la entidad vendrá un despliegue de elementos de seguridad pública y del Ejército Mexicano con el objetivo de recuperar la paz y tranquilidad en los rincones de la entidad.

En ese sentido, garantizó que Barbosa es el perfil idóneo para gobernar Puebla y así lograr la “Cuarta Transformación” que ha impulsado el Ejecutivo federal.

Desde la Cámara de Diputados dijo que estarán vigilantes de que los gobiernos de Morena atiendan los temas que más demanda la ciudadanía como son la inseguridad, combate a la pobreza y generación de infraestructura.

Por otro lado, mencionó que en Puebla no habrá un nuevo fraude como ocurrió el 1 de julio de 2018, cuando le arrebataron el triunfo al candidato de Morena, Luis Miguel Barbosa Huerta.

A una semana de las elecciones extraordinarias en Puebla, aseguró que de la mano de Miguel Barbosa como gobernador del estado la democracia y la Cuarta Transformación llegará al estado.

El diputado federal de Morena dijo que atrás quedaron los fraudes orquestados en el sexenio del panista Rafael Moreno Valle, luego de reconocer que la ciudadanía dará su respaldo a Barbosa Huerta como lo hizo con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Delgado aseveró que con la llegada del candidato de la izquierda al gobierno del estado no habrá despilfarro ni derroches, mucho menos fantoches ni ostentación.

En ese sentido, confió en el inminente triunfo de Luis Miguel Barbosa, pues sostuvo que la ciudadanía está cansada de los gobiernos corruptos.

“La gente ya no quiere más corrupción, ya no quiere un gobierno frívolo que endeude o hipoteque el estado, que no haya despilfarro y corrupción”, respondió a los representantes de los medios de comunicación.

Asimismo, confió en que Miguel Barbosa cumplirá a los poblanos, tras señalar que la corrupción es un delito grave y pagarán con cárcel todos aquellos que violen la ley.

Al final justificó que la falta de resultados en gobiernos izquierdistas se debe a los vicios heredados de las administraciones priista y panistas.