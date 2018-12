Fue precipitado publicar proyecto de sentencia que plantea anular elección a gobernador: Fernando Chevalier

Fernando Chevalier Ruanova, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), consideró que su homólogo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, no debió hacer público antes de la sesión el proyecto de sentencia que plantea la nulidad de la elección a gobernador de Puebla.

Expuso que los magistrados legalmente están impedidos para hacer público un proyecto que todavía no guarda esa categoría, por lo que haberlo difundido el domingo vía Twitter fue precipitado, ya que antes tuvo que hacerlo circular entre sus compañeros.

“Considero que no debió haberlo hecho porque no se ha publicitado, no se ha publicado ni tampoco ha habido sesión, yo creo que no era el procedimiento adecuado porque para todo hay una normatividad en la que nos debemos de regir”.