La venta de viviendas fue baja en Tlaxcala en el primer trimestre de 2018: AMPI

La venta de viviendas fue baja en Tlaxcala en el primer trimestre de 2018, pues de una expectativa de colocar entre 150 y 200 no se llegó ni a 100, reveló el presidente local de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Leonel González Martínez.

Entre los factores por los que no se tuvieron buenos resultados en el periodo enero–marzo de este año, citó los salarios que se pagan en Tlaxcala y a que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) actualizó sus bases y disminuyó los montos de los créditos.

El presidente de la AMPI en Tlaxcala señaló que no hay una explicación por parte del Infonavit, pues únicamente dice que se actualizaron los valores, los salarios y por eso hubo el decremento.

Por esta causa, “nosotros tenemos pérdidas en las viviendas, yo en lo particular ya tenía colocadas viviendas, sacábamos las precalificaciones de los derechohabientes y nos daban 800 mil pesos, llegábamos a inscribir al instituto y ya en ese momento nos dicen que solo tenían 600 mil pesos de crédito, hubo un decremento de 200 mil pesos”, ejemplificó.

“Teníamos previsto colocar entre 150 y 200 viviendas en el primer trimestre y no llegamos ni a 100; además, sabemos se retrae un poco el mercado por la cuestión electoral y la gente no está comprando vivienda o pidiendo créditos. Con el Fovissste sale una lista de 200, pero las personas que realmente ocupan el crédito son 40 y 160 no adquieren vivienda. Está muy complicada la situación”, puntualizó.