Llamado de suplentes de diputados dependerá de acuerdos del pleno: Ramírez

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, Ignacio Ramírez Sánchez sostuvo que será el pleno quien determine las condiciones de las licencias de los diputados que se separarán del cargo, en especial, si deciden llamar a sus suplentes para que se integren a las labores parlamentarias.

Sin embargo, de manera personal, dudó de la necesidad de integrar a los suplentes a ocupar las vacantes que se generarán, pues argumentó que el actual periodo de sesiones concluye el 29 de abril, por lo que coincide con la fecha con el último día que tienen los legisladores para separarse del cargo para participar en las elecciones.

Sin embargo, adelantó que en breve someterá a votación ante el pleno del Poder Legislativo local el dictamen por el cual se autoriza la solicitud de licencia del diputado Fidel Águila Rodríguez, toda vez que requirió que su separación del cargo fuera a partir del 23 de marzo.

“Es algo que estamos analizando en este caso del diputado Fidel estaríamos en condiciones de llamar al suplente porque si no nos pasará como el día jueves que no llegan y no se hacen quórum y no estamos en condiciones de estar suspendiendo porque tenemos temas pendientes, tan solo tengo 20 dictámenes que he turnado a la Junta y que no se enlistas y luego si no hay reuniones nos seguiremos atrasando… A él ya se le va otorgar su licencia es algo que ya está armado el expediente de cada uno y lo que estamos analizando si se hace por paquete o por separado”, apuntó.