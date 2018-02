Denuncias contra ex autoridades no deben ir a la congeladora por comicios: Coparmex

El Centro Empresarial de Tlaxcala (CET) hizo votos porque el tema de las candidaturas por los comicios de este año y el cambio de titular en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no envíen a la congeladora ni generen procesos de simulación en las carpetas de investigación por las denuncias en contra de ex autoridades municipales a las que se les reprobó su cuenta pública.

“Buscaremos que el tema político no influya de manera negativa, que (las denuncias penales) no las metan en la congeladora, que no sean procesos de negociación, que no generen simulaciones y por eso estamos muy atentos de los avances”, aseveró el presidente del CET, José Carlos Gutiérrez Carrillo.