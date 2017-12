30 ayuntamientos presentaron leyes de ingresos inconsistentes

Alrededor de 30 ayuntamientos de la entidad tienen inconsistencias de forma y fondo en la integración de sus respectivas iniciativas de leyes de ingresos del próximo año, pues en algunos casos, pretenden incrementar hasta en 1000 por ciento el cobro de impuestos o derechos, de ahí que fueron emplazados a modificar sus propuestas de recaudación.

Lo anterior fue revelado por la secretaria técnica de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, Edith Romero Muñoz, quien refirió que 60 por ciento de los 55 ayuntamientos que presentaron su iniciativa de ley tienen inconsistencias, por lo que emplazó a los tesoreros a modificar éstas y les dio un plazo de menos de 24 horas para su adecuación correspondiente y su nueva presentación ante el Congreso local.

A 64 días de que venció el plazo legal que tuvieron los ayuntamientos para presentar sus iniciativas de ley de ingresos y a 11 días de que venza el término que tienen los diputados para aprobar las normas recaudatorias tanto del Estado como de las Comunas, este lunes, personal de la Comisión de Finanzas y Fiscalización sostuvo una reunión con los tesoreros de los municipios para notificarles que sus propuestas de normas recaudadoras deben adecuarse.

En el mismo sentido, el secretario técnico, Sergio Juárez Fragoso, explicó a los tesoreros que la intención del Congreso local es la de garantizar que las leyes de ingresos de los municipios se ajusten a la legalidad, “cuidando sobre todo que se ajusten a la legislación hacendaria y que permita tener la seguridad de que los ingresos sean adecuados, proporcionales y que evite cualquier tipo de conflictividad social, porque muchas de las veces se ponen cobros que no van con la realidad social de los municipios, la idea es que no haya esas diferencias”.

Sin embargo, Romero Muñoz refirió que los ayuntamientos conocían la obligación que tenían de ajustar sus propuestas de ingresos a las leyes federales y locales en la materia, por lo que resaltó que la mayoría de las adecuaciones que deberán hacer en las próximas horas, porque “son de forma.

Se escucha que son muchas las observaciones, pero la mayoría son de forma, las que definitivamente estén mal obviamente ellos saben que no van a pasar sus leyes, y acuérdense que a partir de 2018 ya no hay ley general de ingresos, ya es ley para cada municipio y si no la tiene tendrán que ceñirse o irse a la norma anterior, acotó.