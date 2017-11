La candidatura de Barbosa

La designación de Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta como coordinador de organización estatal en Puebla de MORENA ha generado comentarios e inconformidades al interior del partido en Puebla. Esta colaboración tiene como fin exponer mi punto de vista basado en la experiencia de militancia política de casi 50 años en diferentes movimientos sociales y partidos políticos de izquierda en nuestro país (Movimiento estudiantil de 1968, Asociación Nacional de Mujeres Mexicanas, PMT, PMS, Sindicato de Trabajadores Universitarios de la Universidad Autónoma de Puebla)

Sabemos bien que todos los procesos de candidaturas a puestos de elección popular conllevan grandes esfuerzos de las partes en acción. La izquierda mexicana ha realizado un largo camino en esta lucha, con el único propósito de lograr que nuestro país tenga una alternativa de solución diferente a los grandes problemas nacionales. En el Estado de Puebla este proceso de acercamiento de las organizaciones de izquierda fue ejemplar, desde 1980 se trabajó por llevar a los puestos de elección popular a ciudadanos poblanos con una intachable historia política, luchadores sociales que representaban el anhelo del pueblo de dignificar el quehacer político a favor de los más necesitados

Para ubicar al lector de este artículo quiero empezar con un poco de historia.

En 1981 se crea el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), surgió de la fusión del Partido Comunista Mexicano (que contaba registro legal desde 1978) y de otras organizaciones de izquierda, que fueron el Partido Socialista Revolucionario, el Movimiento de Acción Política, el Movimiento de Acción y Unidad Socialista, el Partido del Pueblo Mexicano y el Movimiento de Acción Popular.

Los actores principales en este primer esfuerzo de unificación fueron el Partido Comunista Mexicano y el Partido Mexicano de los Trabajadores y debido a que no se pudieron concretar acuerdos en la declaración de principios y programa de acción del nuevo partido (PSUM) el Partido Mexicano de los Trabajadores no se fusionó. Más esto no implicó que camináramos juntos en programas y candidaturas electorales comunes así como en el apoyo a movimientos sociales que luchaban por los derechos de los trabajadores del campo y la ciudad.

En Puebla este esfuerzo de lanzar candidaturas comunes con perfiles que respondieran a los principios de los partidos de coalición se concretó con la candidatura del Ing. Luis Rivera Terrazas para Gobernador. Las candidaturas a diputaciones locales, presidencias municipales fueron reflexionadas y consensadas, nunca negociadas, por la Coalición Democrática y de Izquierda. Un trabajo honesto comprometido y ejemplar de los compañeros Jorge Chávez Palma (PSUM de Puebla), Oswaldo Harris Muñoz (PMT de Puebla), y el dirigente del PRT en Puebla (disculpen pero no me acuerdo de su nombre).

En 1987 se forma el PMS, los partidos que integraron este segundo esfuerzo de fusión fueron PSUM, PMT PPR, MRP UIC y parte del PST, los dos primeros con registro, En una contienda en igualdad de condiciones se lleva a cabo una elección con urnas transparentes entre: Heraclio Zepeda, José Hernández Delgadillo, Antonio Becerra G, y Heberto Castillo, ganando la Candidatura Presidencial por PMS Heberto. En Octubre del 1987 iniciamos la Campaña en Tijuana y Ensenada, recorriendo toda la Península. Las finanzas las lleva Pepe Álvarez Icaza, la coordinación Jorge Alcocer y Eduardo Valle (el Búho) en varias ocasiones se intentó que Cuauhtémoc Cárdenas y Heberto Castillo fueran a una elección abierta para que existiera un candidato único, nunca lo aprobaron los Expriistas. Mi apreciación personal de este momento histórico es que la candidatura de Heberto fue elección abierta en toda la Población no por encuesta o dedazo, se proponían elecciones abiertas entre Heberto Castillo y Cuauhtémoc Cárdenas que nunca aceptaron los expriistas. Esperaron a que el ingeniero cediera y concediera.

Al terminar el proceso electoral en 1989 el PMS se integró junto con la Corriente Democrática del PRI y se constituyó el Partido de la Revolución Democrática (PRD)

Desde 1968 nací, crecí y viví políticamente en movimientos y partidos que respetaban como principio lo que se conoce democracia interna. El Movimiento Estudiantil de 1968 nos enseñó que es en las coincidencias y en las diferencias como se forman los verdaderos movimientos democráticos. Formé parte de la dirección estatal de PMT y del PMS fui varias veces candidata de mi partido y de coaliciones de Izquierda a la Presidencia Municipal de Puebla y a Senadora por el Estado de Puebla. Mi experiencia personal en estos dos partidos de izquierda fue muy importante, no tengo más que darle gracias a la vida de haber sido parte de partidos con una clara vocación democrática, donde se respetaban cabalmente los derechos de los militantes de base, donde las estructuras medias de dirección política eran escuchadas, consideradas y tomadas en cuenta en las posiciones nacionales, estatales y locales. En estos partidos se convencía, no se vencía y mucho menos se imponía. El respeto a las diferencias de opinión era un principio celosamente resguardado.

Es por eso que escribo estas líneas, con el propósito de comparar mi experiencia de militancia personal con los hechos que están sucediendo últimamente en MORENA (que es el partido al que pertenezco actualmente).

El viernes 10 de noviembre del presente año una comisión del Consejo Estatal de MORENA Puebla junto con un grupo de militantes de base nos dirigimos a la Ciudad de México para entregar a la dirección nacional escritos que se oponían a la designación de Miguel Barbosa como coordinador de organización estatal en Puebla de MORENA. Los representantes del Consejo Estatal llevaban un documento emanado de una larga discusión en seno del Consejo Estatal y los militantes de base llevábamos un escrito firmado por 500 compañeros (firmas que se recabaron en menos de 3 días). Lo que sigue son reflexiones sobre hechos que me ha tocado vivir, el propósito es comunicar mi experiencia personal donde asumo la responsabilidad de todo lo aquí escrito.

Empezaré con:

1.- Principio de respeto a las estructuras internas y a los militantes de base.

Oswaldo Harris Muñoz fue durante 8 años presidente del Comité Estatal del Partido Mexicano de los Trabajadores en Puebla y nunca expresó públicamente su desacuerdo personal con posiciones emanadas de la Asamblea Estatal (organismo estatal de conducción política), del Comité Estatal, de algún comité municipal ni siquiera de algún compañero de base.

Caso contrario lo que viví el 10 de noviembre del presente año en la Ciudad de México, sorpresivamente sale del local de MORENA Nacional Gabriel Briesto Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA Puebla, donde en la calle de forma totalmente irresponsable, inmadura e irrespetuosa grita que él no está de acuerdo con la posición que presenta los representantes del Consejo Estatal de MORENA

2.- Principio de convencer y no vencer.

Cuando hay que tomar acciones nacionales o locales que afectan la vida interna de los partidos o la percepción que tiene la ciudadanía de ellos hay que ser cautelosos y tratar de solucionar las diferencias al interior con argumentos que convenzan. En un partido con vocación democrática la posición de las dirigencias nacionales en lo referente a los puntos de vista diferentes es una preocupación de fundamental importancia.

Cuando en el proceso de fusión del PMT al PMS el Comité Estatal de Puebla junto con 34 comités municipales y de base nos opusimos a la desaparición del PMT. Argumentamos; que debíamos de tener más tiempo para conocer las formas de trabajo de las diferentes organizaciones que formaban el proyecto de fusión; que el tiempo y las luchas sociales en las cuales coincidíamos nos llevarían de manera natural a la creación de un partido nuevo; que con acciones conjuntas asegurábamos una unificación sólida y eficaz evitando así las fracciones (también conocidas como “tribus”)

El Comité Nacional del PMT necesitaba ir al proceso de fusión con la votación unánime de la Asamblea Nacional. Preocupados por la votación de los comités en el Estado de Puebla se concertó una reunión en la Ciudad de Puebla, donde todo el Comité Nacional asistió (si, aunque usted no lo crea, toda la dirección nacional vino a Puebla), después de una larga discusión nos convencieron que lo mejor en ese momento era ir a la fusión. El Comité Estatal y los representantes de los comités municipales y de base aceptamos la desaparición del PMT y nuestra integración al PMS.

Antes de esta reunión en Puebla, me mandó llamar el Comité Nacional. Heberto y Demetrio Vallejo hablaron de manera personal conmigo (en aquellas oficinas de la calle de Bucareli en la Ciudad de México) trataron de convencerme de que era necesaria la fusión, no pudieron convencerme. Enojado el Ing. Heberto Castillo me despide con las siguientes palabras “Chelo, la historia la juzgará” actualmente considero que desafortunadamente para la izquierda mexicana, la historia me dio la razón.

Solo me queda recordar el gesto humano, generoso y fraterno del Comité Nacional ya que en la última Asamblea Nacional del PMT realizada en el Centro Médico Nacional de la Ciudad de México, el Ing Heberto Castillo me pidió dar las palabras de despedida a mi amada organización. ¡Esto lo valoro de singular manera!. No me castigaron por mis diferencias de opinión, ahora considero que fue un gesto de reconocimiento a la defensa que hice para que no desapareciera el Partido Mexicano de los Trabajadores

Cosa totalmente contraria la experiencia vivida el viernes pasado en la Ciudad de México

Dos personas (que sin presentarse) nos conducen a un salón alterno al local de la dirigencia nacional de MORENA en la ciudad de México y ahí instalan el presidio, solo les puedo decir que de las 4 personas de la mesa, solo conozco a Saúl Papaqui Hernández (Presidente del Consejo Estatal) y a Gabriel Briesto (presidente del Comité Ejecutivo Estatal) de las instancias nacionales ni me pregunten sus nombres, pues nunca tuvieron la amabilidad de presentarse.

Se inicia la sesión con la exposición del compañero Saúl Papaqui Hernández, que presenta la inconformidad del Consejo Estatal a la designación de Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta como coordinador de organización estatal en Puebla de MORENA. Acto seguido los consejeros estatales presentes intervienen pidiendo una explicación del porqué se eligió a Barbosa, cuestionan con argumentos contundentes su historial político y piden la respuesta del porqué se le incluyó en la encuesta, si él había hecho declaraciones públicas que no iba por un puesto en MORENA.

La respuesta de los representantes de las instancias nacionales fue contundente. “A Barbosa se le incluyó, por que más vale que esté adentro, afuera nos pude hacer mucho daño”, “Ustedes no tuvieron unanimidad en su candidato, Cuitláhuac y Delfina lograron unanimidad ustedes, no” “y aunque lograrán tener unanimidad en un candidato diferente, Barbosa queda como coordinador de organización estatal de Morena en Puebla” “sus firmas no sirven, las inconformidades se tienen que presentar a la Comisión de Honor y Justicia de manera personal”

La dirigencia nacional de MORENA ni por casualidad mencionó la tan cuestionada encuesta. Para terminar solo me resta recordar la frase de Don Jesús Reyes Heroles “en política la forma es fondo”