PGR y Marina detienen al edil de Palmar de Bravo por nexos con huachicol

La Procuraduría General de la República (PGR) informó la tarde de ayer sobre la detención de Pablo Morales Ugalde, presidente municipal de Palmar de Bravo, quien estaba siendo investigado por su presunta participación en el robo de combustible a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La noticia fue dada a conocer a través de la cuenta de twitter de la dependencia federal y por la misma vía el gobernador José Antonio Gali Fayad le agradeció a la PGR y a la Secretaría de la Marina por la detención.

Se trata del segundo alcalde poblano detenido por su relación con los huachicoleros, el otro es el munícipe José Isaías Velázquez Reyes, de Atzizintla, a quien se le culpa de la ejecución de tres agentes de la Policía Ministerial especializados en la investigación de secuestros.

Morales Ugalde, militante del Partido Pacto Social de Integración –aliado electoral del ex gobernador Rafael Moreno Valle–, es propietario de tres gasolinerías en el llamado “triángulo rojo”, la región del país con mayor incidencia en el hurto de hidrocarburos. A finales de mayo pasado esos establecimientos, dos de los cuales están ubicados en la carretera federal Cuacnopalan–Tehuacán y otro más en Tecamachalco, fueron sujetos a una revisión por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera y Pemex

El trío de estaciones laboran operadas con la razón social Distribuidores de Combustible de Palmar de Bravo SA de CV y la inspección oficial confirmó un desajuste entre las compras de gasolina a la paraestatal y las ventas reportadas a las autoridades fiscales, lo que hizo sospechar que en dichos negocios se expendía energético ilegal.

Tras la clausura, Morales Ugalde desapareció de la vida pública y eso hizo pensar que se había dado a la fuga. No obstante, el 31 de mayo, en el marco de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo del gobernador José Antonio Gali Fayad, con actitud abiertamente desafiante se apersonó a las afueras del Auditorio de la Reforma –sede del acto–, y buscó que los medios lo entrevistaran para declarar que no estaba prófugo ni temía ser arrestado, pues no era un huachicolero.

Contra militares

Sin embargo, autoridades, periodistas y observadores que acudieron en los años recientes a Palmar de Bravo manifestaron que resultaba imposible que el ayuntamiento no tuviera conocimiento del robo de combustible, pues a pocos metros de la sede de la Comuna había inmuebles donde se almacenaba el hidrocarburo hurtado.

En Palmar de Bravo también se han suscitado algunos de los enfrentamientos entre huachicoleros y fuerzas castrenses que han causado más militares lastimados. Tan solo este año se tiene el registro de cuatro refriegas, el 26 de febrero, el 30 de marzo, el 5 de abril y el 27 de mayo, con un saldo de 17 efectivos heridos y solamente un lesionado por parte de los agresores.

Y es que solo en Palmar de Bravo se ha documentado, hasta ahora, ataques directos de los huachicoleros contra el Ejército o la Marina. Por ejemplo, el 26 de febrero un convoy de soldados fue embestido por camionetas de los criminales. Un camión oficial se volcó y nueve elementos quedaron heridos.

Otro ejemplo de la agresividad que despliegan los huachicoleros en Palmar de Bravo ocurrió el 5 de abril: otro convoy de la Policía Militar fue atacado y perseguido hasta el Arco de Seguridad ubicado en ese municipio, por ladrones de combustible que pretendían recuperar combustible decomisado. El saldo fue de cinco soldados heridos por otra volcadura.

Ayer por la tarde, el gobierno del estado emitió el comunicado que se transcribe a continuación:

“El gobernador Antonio Gali reconoció el trabajo de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Marina (Semar) para dar cumplimiento a la orden de aprehensión contra la autoridad municipal de Palmar de Bravo. Reiteró que en Puebla nadie está por encima de la ley, y quienes incurran en actividades ilícitas deberán asumir su responsabilidad con todo el peso de la misma.

“Asimismo, el mandatario refrendó que su administración trabaja decididamente con los tres niveles de gobierno en el combate frontal al robo de hidrocarburos que afecta directamente la tranquilidad de las familias. El gobierno del estado de Puebla es y será siempre respetuoso de la actuación de las instancias federales encargadas de salvaguardar la seguridad pública y la procuración de justicia; además, coadyuvará durante los procesos que determine la autoridad federal y le sean competentes”.