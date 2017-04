Propone Humberto Aguilar desaparecer la dirigencia del Partido Acción Nacional en Puebla

Humberto Aguilar Coronado, ex senador del PAN cercano al presidente nacional Ricardo Anaya Cortés, consideró necesario que el partido desaparezca a las dirigencias estatal y municipal de Puebla, porque a través de las mismas el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas mantiene el control sobre el instituto político.

Para cubrir el vacío de poder, expuso, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) instalaría delegaciones para organizar al albiazul rumbo al proceso electoral de 2018, en el que se renovarán todos los cargos de elección popular federales y locales.

Desde diciembre de 2015 la dirigencia estatal se encuentra en manos de Jesús Giles Carmona, quien pasó de militante a secretario juvenil y, posteriormente, a presidente del panismo poblano, todo a lo largo del sexenio de Moreno Valle.

Giles encabeza al partido de derecha con la esposa del ex gobernador, Martha Érika Alonso Hidalgo, actual secretaria general del Comité Directivo Estatal.

En Puebla capital la dirigencia recae sobre Pablo Rodríguez Regordosa, quien formó parte del gabinete morenovallista como secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico. Actualmente alterna la función de líder partidista con la de diputado estatal.

Jesús Giles es un títere y un payaso, fustiga

Aguilar Coronado se pronunció a favor de que el CEN nombre delegados en Puebla, bajo el argumento de que los dirigentes en funciones incumplen con su responsabilidad de establecer puentes entre los distintos liderazgos para dirimir diferencias.

Ante el llamado al diálogo que realizó Jesús Giles después de promover la expulsión de 73 militantes por apoyar la candidatura independiente a la gubernatura de Puebla de la ex panista Ana Teresa Aranda Orozco, aclaró que él no “habla con títeres ni con payasos”.

“Yo no hablo con quien no sabe hablar, yo dialogo con quien sabe dialogar, escuchando, proponiendo y viendo como se incluyen las cosas, si no, no tiene ningún caso”, agregó.

Dirigencias excluyen a quienes piensan diferente, critica

Humberto Aguilar manifestó su inconformidad con la labor de Jesús Giles y Martha Érika Alonso desde febrero pasado, pues dijo que incumplieron el compromiso de ser incluyentes que asumieron con él antes de llegar al cargo.

“A mí me buscan Jesús Giles y Martha Érika cuando querían ser los dirigentes del partido, se toman la foto conmigo, la suben a Twitter, a Facebook. A mí lo que me ofrecen es que será un partido de inclusión, un partido en el que todos cabemos y serán llamados a colaborar”, recordó en una entrevista concedida a La Jornada de Oriente.

Más de un año después, aclaró que ni el presidente estatal ni la secretaria General lo han convocado para participar en las acciones del instituto político, situación en la que se encuentran otros liderazgos de Acción Nacional que no forman parte del grupo morenovallista.