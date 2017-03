Maestros del Cobaep inflaron padrón del PRD por orden de Luis Maldonado: Refugio Rivas

Una campaña de terror a ser despedidos, se sembró entre la comunidad académica del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (Cobaep), que prefirió afiliarse al Partido de la Revolución Democrática (PRD) para no perder su empleo. La instrucción para difundir la amenaza fue hecha por el hoy diputado federal de este partido político, Luis Maldonado Venegas, quien fue en Puebla secretario de Educación y después secretario general de Gobierno, durante el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.

Así lo reveló el secretario general Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del estado de Puebla (Sutcop), Refugio Rivas Corona, durante una entrevista para el programa para redes sociales de la Jornada de Oriente.

Para nadie es un secreto que al final de cuentas Luis Maldonado ganó una diputación por la vía plurinominal del PRD, este señor le ordenan que tiene que buscar afiliaciones para este partido político, dijo el representante magisterial.

A pesar de las afiliaciones masivas, dijo Rivas, la comunidad académica del Colegio no vota por el PRD, pues existe una gran cultura política de que partido es el que más les conviene.

De acuerdo con el líder sindical que desde el 2011 enfrenta un litigio legal para que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje le entregue la toma de nota a su sindicato, otra obligación que se les pidió a los docentes fue regalar calificaciones a los alumnos para no demeritar la estadística estatal.

También se obligó regalar las calificaciones, lo que es una falta de respeto a la impartición de cátedra. El director académico, Julián Otero, dijo que no se puede reflejar deserción en la estadística, reveló Rivas Corona.

Consideró que en este caso, la obligación no fue por motivos políticos, sino de imagen y estadística para el Colegio de Bachilleres y los propios alumnos pueden decir que se les regala la calificación, aseguró.

Agregó que esta situación se ha visto reflejada en las estadísticas de ingresó a la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), en donde los egresados del Colegio de Bachilleres son ahora los más rechazados.

Antes era un orgullo decir que era del Bachiller, antes los mejores aspirantes eran del Colegio de Bachilleres y ahora son los más rechazados, detalló.

No sólo la calidad académica se ha mermado en el Cobaep, dijo Rivas, también se ha perdido la formación ética. Ejemplo de esto es que ya no se usa uniforme, ya no se le pide a los alumnos que se corten el pelo.

Para el representante, esta situación esta difícil de cambiar con el nombramiento de Carlos Martínez Amador como director del Colegio, pues además de que es un militante del PRD, es una persona a la que no se le conoce ningún mérito académico.

El gobierno le depósito confianza para mejorar la situación del Colegio y aún así no ha cambiado nada, remató.

