Epitafio a la libertad de expresión

Debo reconocer que mi capacidad de asombro tuvo una sacudida al ver la primera plana de La Jornada en su edición del sábado 25 de febrero. El encabezado principal dice a la letra: “Prohíbe Trump a NYT y CNN entrar a la Casa Blanca”. No es que el actual presidente de Estados Unidos no haya cometido excesos en contra de los medios ni que su comportamiento haya mejorado con el transcurrir de los días; sin embargo, nunca imaginé que algún día ocurriera este episodio.

La nota firmada por el corresponsal David Brooks señala que el presidente gringo insiste en que algunos medios de información son “enemigos del pueblo” y generan “noticias fabricadas”, pero por primera vez en tiempos modernos la Casa Blanca excluyó a reporteros de algunos de los principales periódicos del país.

Los nueve medios a los que se les impidió la entrada incluyen a The New York Times, Los Angeles Times, CNN, Político, The Guardian y la BBC. La agencia AP y la revista Time optaron por no participar en protesta por excluir a esos medios. ¿A qué acto les negaron la entrada? A una de las sesiones informales de información que realizan la oficina de prensa y el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, cuando no se programa un briefing diario más formal.

La nota del corresponsal Brooks abunda en detalles sobre lo que ocurrió antes de este inaudito episodio, es decir, las tronantes descalificaciones de Trump hacia la prensa y la acusación de que los medios deberían citar siempre a sus fuentes, aun cuando en su rol de presidente él hace exactamente lo contrario, es decir, la Casa Blanca si puede ofrecer una sesión de información con altos funcionarios a condición de que no revelen sus nombres.

La exclusión de los medios incluso molestó a medios conservadores como The Wall Street Journal, que después expresó sus objeciones y declaró que de haber sabido, no hubiera participado en la sesión. Otros invitados que sí asistieron incluyen a Breitbart News, The Washington Times, junto con las televisoras ABC, NBC, CBS y Fox, pero sin cámaras.

No solo expresaron su inconformidad los medios excluidos. También lo hicieron el Comité de Protección de Periodistas y la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Los voceros de la Casa Blanca intentaron minimizar el hecho. ¿Con qué calidad moral ahora juzgarán decisiones similares de presidentes como Nicolás Maduro de Venezuela al dejar de emitir la señal de CNN en su país? ¿Qué otros episodios inauditos nos tocará presenciar en la materia? En el epitafio de la libertad de expresión gringa se podrá leer: “El libre acceso a los medios es lo que hace que una democracia sea una democracia versus una dictadura. Sean Spicer. Vocero de la Casa Blanca”.

