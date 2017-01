Algunas voces de nuestros vecinos de E.U.A.

Para la elaboración de este artículo ocupé una metodología distinta con el fin de compartir diversas voces, que no siempre son escuchadas, pero que me parecen fundamentales en la actualidad: los ciudadanos comunes. Por ello, decidí consultar a 50 jóvenes adultos estadounidenses sobre el nuevo presidente de la Casa Blanca. De ahí que agradezca enormemente su genuina participación. A continuación, algunos fragmentos traducidos al español de las respuestas recibidas:

“No sé qué esperar para los próximos cuatro años. Yo trabajo con jóvenes y familias que son inmigrantes indocumentados y para algunos, la elección de Trump significa si pueden o no permanecer en los Estados Unidos con seguridad, lo cual es una amenaza constante”, –Andy, 21 años, California.

“No voté en las elecciones presidenciales. No sentía que estaba debidamente educada en ninguno de los dos candidatos. Sin embargo, mis pensamientos sobre Trump eran, “esto es una broma, ¿verdad?”. Al final, la broma está en América y en todos los millenials que, como yo, no votaron”, –Vanessa, 28 años, Michigan.

“Estoy muy emocionado por mi país y nuestro nuevo presidente. Creo que durante demasiado tiempo hemos dejado que un gobierno corrupto corra libremente sin consecuencias y controles y balances. Entiendo que el presidente Trump no está exento de errores, pero con todo lo que se ha puesto sobre la mesa, pude ver que comete errores y aprende de ellos y no pretende ser un político perfecto como muchos otros políticos. Me siento triste que los partidarios de Trump son juzgados y llamados racistas, fanáticos, mujeriegos; no soy ninguna de estas cosas. Sólo quiero lo mejor para mi país, como cualquier otra persona”, –Kris, 29 años, Orlando.

“Mi corazón ha estado de luto desde que Trump fue elegido presidente. Tras la Marcha de Mujeres, espero que juntos podamos salvar a nuestra democracia de este demagogo. Me comprometo a organizar, protestar y trabajar por un futuro en el que todos podamos creer”, –Andrew, Oakland, 26 años.

“Vivimos en una época Kardashian en el que un mal hombre de negocios que tuitea comentarios de odio y tiene la piel de color naranja fino, puede subir al poder. Hay tantas razones por las que no debe ser presidente incluyendo cero experiencias de gubernamental, sin un plan real de acción y actuando de forma no presidencial. Mi pregunta para sus partidarios es: ¿a quién ha ayudado? ¿Y a quién va a ayudar? La respuesta siempre es: a él mismo”, –Chris, 29 años, Chicago.

“Mi miedo no es para mí, sino para los millones de personas que no nacieron con el mismo privilegio que las personas que tienen piel blanca. Temo por las libertades que se están quitando mientras que sus admiradores se hacen la vista gorda y dan excusas (…) Y aunque mis miedos son muy reales y justificados, elegiré darle una oportunidad al hombre. Esperaré lo mejor y temeré lo peor”, –Kristen, 29 años, Kansas city.

“La marcha pasada fue para dar voz a las cuestiones de derechos humanos que creemos que se perderán si Trump y el Partido Republicano dirigen su administración basada en la plataforma de división de su campaña”, –Katie, 31 años, Michigan.

“No creo que Donald Trump es la respuesta, pero tampoco creía que Hillary Clinton lo fuera. No me gustó ninguno de los candidatos y me sentí como si estuviéramos obligados a elegir entre dos malas opciones. El tiempo dirá si el presidente Trump es capaz de cumplir su promesa de “Hacer América grande de nuevo”, –Wes, 31 años, Vancouver, Washington.

“Como maestra, pido a mis alumnos que sean seres humanos amables, que muestren empatía por los demás. Por lo tanto, estoy molesta de que él está estableciendo un empobrecido ejemplo de liderazgo y respeto por los demás, desde una posición de poder”, –Stephy, 25 años, San Antonio.

“El único bien que ha salido de estas elecciones es que la gente finalmente dejará de ser apática acerca de lo que sucede en este país y comenzará a usar sus libertades constitucionales para hacer el cambio real que este país necesita”, –Siany, 25 años, Oregon.

“Es un hombre misógino y xenófobo; una excusa patética para un ser humano en el siglo XXI”, –Sarah, 28 años, Illinois

“Tengo miedo por todas las personas en los Estados Unidos que se identifican como LGBT, inmigrantes, musulmanes y cualquier otro grupo atacado por Trump. Sin embargo, también estoy lista para luchar; Trump está ayudando a movilizar a la gente buena en este país, y vamos a seguir luchando para proteger a los que trata de oprimir, –Casey, 27 años, Connecticut.

“Me temo por lo que harán sus políticas y gabinete para mi comunidad (latina) y otras personas de color. Me preocupo por mi sobrina y sobrinos que crecerán en esta nueva era de poder. Solo un montón de miedo, pero también la esperanza en mi generación y las comunidades que se resisten”, –Anjelica, 21 años, San Francisco.

“Realmente no puedo creer que este país estuviera tan listo para poner otro hombre blanco con el poder a cargo porque no pueden soportar el hecho de que un hombre negro ganó dos veces”, –Candace, 24 años, Luisiana.

“Creo que Trump quiere dirigir a este país como un juego y sólo se preocupa por sí mismo y no por lo que es mejor para el país. Sin embargo, espero que me pruebe que estoy mal y tenga éxito como presidente”, –Tricia, 24 años, Connecticut.

“No soy feliz, pero también creo que con lo que él representa, más personas para hacer escuchar sus voces s y corazones. Así que, de alguna manera, lo malo puede quizás ayudarnos a llegar a lo bueno. Nos está llamando a la acción y defender las cosas en las que creemos. Esa es mi esperanza”, –Erika, 35 años, Santa Rosa.

A partir de estas palabras, me parece que nos toca como ciudadanos del mundo reflexionar seriamente sobre nuestras posturas, juicios y lo que se viene con Trump.

