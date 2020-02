Giro de vinos y licores enfrenta doble cobro por refrendo de licencias de funcionamiento: Fecanaco

La presidenta de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (Fecanaco) en la entidad, Margarita Alva Macías exigió al gobierno estatal y al ayuntamiento de Apizaco ponerse de acuerdo con el cobro del refrendo de licencias de funcionamiento para establecimientos con venta de vinos y licores, pues los negocios enfrentan el requerimiento de esta obligación de ambas partes en este inicio de año.

“Independientemente del partido que sean, ambos niveles de gobierno deben ponerse de acuerdo para que los contribuyentes no paguen los platos rotos y realizar dos pagos simultáneos”, demandó.

En entrevista, refirió que el pago de los refrendos de las licencias para negocios con giro de enajenación de vinos y licores se realiza en la tesorería de Apizaco en estos momentos, pero ya les han llegado requerimientos del gobierno del estado para reclamar ese cobro.

Como representante de los comerciantes establecidos, hizo un reclamo a las autoridades para que exista coordinación, pues si bien es facultad del gobierno del estado realizar este cobro, firma convenios de colaboración con los municipios en esta materia.

Además, observó que los costos varían de acuerdo con el tipo de negocio, pues hay los que venden vinos y licores en una tienda de abarrotes y también hay restaurantes y bares.

“La mayoría de los establecimientos resultan afectados, pues para pagar la licencia de funcionamiento también solicitan los dictámenes de protección civil y de ecología, por lo que si presentan uno en el ámbito municipal debe reconocerse por el resto de las autoridades”.

Sostuvo que el pago de la licencia por enajenación de vinos y licores siempre se ha hecho al municipio, aunque “entiendo que es una facultad del estado, pero firman un convenio de colaboración, pero si ellos no se ponen de acuerdo, los ciudadanos al momento de tratar de cumplir correctamente con un trámite, lo desconocemos; no sabemos si firmaron o no un convenio, lo que necesito es que se pongan de acuerdo para cumplir a cabalidad y que los contribuyentes no tengamos que hacer pagos dobles”.

Refirió que el Código Financiero establece diferentes cuotas por los giros que van de mil 500 pesos en adelante, más el pago del dictamen de protección civil y de ecología.

Margarita Alba señaló las autoridades primero deben de ser respetuosas con los ciudadanos y contribuyentes, y en segundo lugar que les indiquen qué debe hacerse y para ello debe haber un acuerdo entre el gobierno del estado y la presidencia municipal.