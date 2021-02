En riesgo de perder el semestre, alto porcentaje de alumnos en el Conalep: Tolamatl

El delegado del Sindicato Nacional de Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Sinadoco), Raymundo Tolamatl Avendaño advirtió que un alto porcentaje de alumnos del subsistema en Tlaxcala está en riesgo de perder el semestre porque han tenido dificultades para acceder a las clases en línea.

Ante ello, reveló que los docentes han tratado de apoyar a los estudiantes e invitarlos a que les envíen sus trabajos para que sean calificados, pues observó que una reducción en la matrícula estudiantil les afecta en el número de horas/clase que podrán ejercer en el siguiente ciclo académico.

Por esta razón, el delegado del Sinadoco en el plantel de Amaxac de Guerrero refirió que solicitaron una reunión con el director general del Conalep-Tlaxcala, Roberto Núñez Baleón, para analizar este tema y conocer cómo será la distribución de la carga horaria del próximo semestre, pues en el que está en curso se ha visto una reducción de la matrícula.

“Sí ha descendido la matrícula, sí vemos que muchos alumnos no asisten con regularidad a sus clases a distancia, nos han comentado algunos compañeros que hay grupos donde solo seis estudiantes han entregado sus trabajos, los demás no, eso es un grave problema porque muchos están en riesgo de perder el semestre”.

Tolamatl Avendaño no descartó que esta situación sea por problemas económicos que enfrenten las familias de los alumnos o por la pandemia de Covid-19, sin embargo, consideró que la principal razón es que los jóvenes no tienen buena señal de internet en sus casas para enlazarse a las sesiones con sus docentes.

“Cuando estamos en clases, se conectan y desconectan de manera constante, y luego nos dicen que no se pueden enlazar, y por ese problema abandonan las sesiones, porque ven que no pueden participar en las actividades. Nosotros les mandamos mensajes para que nos envíen sus trabajos para calificarnos, pero algunos no nos contestan y otros nos piden tiempo para entregarlos”.