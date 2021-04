La lectura de sus libros te cambia la vida. En los 70’s en la prepa en México era obligado el análisis y discusión de sus textos. En 1950 vino a nuestro país a dar cátedra en la UNAM donde fundó la sección psicoanalítica de la Escuela de Medicina y el Instituto Mexicano de Psicoanálisis. Judío ortodoxo del siglo pasado, psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista, nació en Alemania en 1900 y murió en 1980 por lo q le tocó vivir las dos GM y la Guerra Fría.

Él es Erich Fromm y hoy les presento “Y seréis como dioses” escrito en los años 70, donde señala q el problema fundamental del mundo es el vacío existencial del ser humano, cuya pregunta para empezar a indagar no es: ¿Está muerto Dios? sino: ¿está el hombre muerto? Fromm define a Dios como una experiencia interior, una realidad q está en el ser humano viviente, cuya experiencia es única, personal e intransferible; añade q Dios es una expresión poética del más alto valor humanista q representa el fin supremo del hombre, y el problema de la existencia humana se resuelve mediante el pleno desarrollo de sus capacidades.

Inicia su disertación con el Génesis del Antiguo Testamento donde nos habla de la Creación de la Luz, de la Tierra y el Mar, de los vegetales, los peces y las aves, de los animales en la Tierra, q día a día Dios vio todo lo q había hecho y dijo q “era bueno en gran manera”. Pero cuando Dios creó al hombre, dejó de decir “es bueno” porque lo creó como un sistema abierto concebido para q creciera y se desarrollara, no estaba acabado como el resto de la creación. El sistema abierto plantea q el hombre tiene como acto supremo la libertad, la posibilidad de elegir entre la vida y el bien, o la muerte y el mal en nuestro interior.

El 1er acto de libertad del hombre sucede como consecuencia de las palabras de la serpiente a Eva en el Jardín del Edén, para animarla a desobedecer a Dios y tentarla a comer del árbol prohibido: “De ninguna manera moriréis, -le dijo la serpiente a Eva-. Dios sabe muy bien q el día q comáis del árbol prohibido, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal”.

Con esa libertad de desobedecer, inicia el proceso histórico de la vida independiente del hombre del antiguo testamento q se creó a sí mismo, adquiriendo capacidades para ejecutar sus propios poderes y llegar a la armonía interior y libertad humana. Pero la libertad de elegir no viene sola, viene con la enorme capacidad del hombre para sufrir, porque no hay nada más humano q el sufrimiento, ni nada q una más a los seres humanos; xq el sufrimiento nos da la capacidad de cambiar y el cambio es el principio de la liberación; pero cuando el hombre sufre no significa q sabe dónde ir y qué hacer, porq sufrir sólo da el deseo de q el sufrimiento cese; y ese deseo es el 1er y necesario impulso para q el hombre se libere a sí mismo y construya su propia historia; porq nadie puede hacer por él lo que él es incapaz de hacer por y para sí mismo.

Estos argumentos Fromm los aplica al hombre de los años 70’s, y no es descabellado aplicarlos al actual, ya q todos tenemos una profunda confusión entre ser y tener q se manifiesta en ser consumidores angustiados, aislados y vacíos, aburridos de la vida q compensan su depresión crónica con consumo compulsivo y ahora con redes sociales.

El corazón humano está inquieto de algo q le supera infinitamente. Para ser verdaderamente hombre el autor muestra que lo fundamental, lo que llena de plenitud y felicidad, es ser hombre de un modo nuevo mediante el pleno desarrollo de nuestras capacidades humanas que son el amor y la razón.

Este libro tiene 50 años de haber sido escrito y sigue tan vigente q es una lectura obligada para descifrar lo que nos sucede como seres humanos en la actualidad.