Unificación de Sexoservidoras pide casonas para ejercer sus actividades, en caso de no aprobarse una zona de tolerancia

De no aprobarse la creación de una zona de tolerancia en la ciudad de Puebla, una alternativa sería que a las personas que ofrecen sus servicios sexuales se les reubique en casonas del Centro Histórico. Así lo plantearon Integrantes de la Unificación de Sexoservidoras de Puebla, en entrevista para Las Reporteras.

Sara, Daisy, Monserrat, Ana y Nelly, encabezadas por la dirigente María de Lourdes Hernández, indicaron que el ayuntamiento capitalino tendría que aportar los inmuebles y exentarlas del pago de servicios e impuestos.

Quienes ejercen esta actividad, indicaron que están peleando por sus derechos como cualquier ser humano y porque tienen hijos que mantener, algunos de ellos con síndrome de Down, además de pagar renta y luz.

“Queremos la zona de tolerancia porque ya estamos cansadas de que siempre nos echan operativos, nos llevan… nos están privando de nuestra libertad porque ya eso es una cosa de secuestro… no hemos robado, no hemos matado como para que vayamos a una delegación, esposadas, nos golpean ahí mismo y no podemos dejarnos porque los mismos policías ya están corruptos”, argumentó una de ellas.