En vilo, paro laboral en la empresa Gas 1 por escatimar reparto de utilidades

En vilo un paro laboral en la empresa de Global Preser SA de CV de Gas 1 de Puebla ubicada en el parque Finsa. Directivos y trabajadores que forman parte de la coalición del Sindicato Independiente Gas Uno acordaron suspender momentáneamente la protesta tras celebrarse una mesa de diálogo en el que fueron mostrados los documentos para explicar el bajo monto en el reparto de utilidades.

Trabajadores de Gas 1 en Tecamachalco y Puebla amagaron desde el fin de semana en solidarizarse con el paro de labores realizado en Orizaba, Veracruz, quienes protestan porque sólo recibieron entre 60 y 80 pesos por esta prestación.

El paro técnico también es considerado por trabajadores de las sucursales de la empresa en Teziutlán y Coatzacoalcos, donde podrían extenderse las protestas.

El reclamo de trabajadores de Gas 1 en Puebla es que recibieron de utilidades entre 70 y 200 pesos de utilidades en 2020, cuando trabajadores repartidores en el ramo reciben de 20 mil a 35 mil pesos por esta prestación. Señalaron que lo anterior muestra que la venta y distribución de gas no es una empresa a pique, dada la demanda diaria de mil servicios para surtir el combustible.

Trabajadores de Gas 1-Finsa, revelaron en entrevista, que esperan corroborar la validez de la carátula de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) 2020 y la información recibida de parte del gerente que abrió la mesa de diálogo en la que explicó las pocas ganancias obtenidas en los últimos años por la firma gasera.

Ante el estallido de trabajadores por el reparto de utilidades, la empresa argumentó al respecto que “no hubo utilidades en el 2020 por lo que el pago no fue estrictamente la prestación, sino sólo una compensación”.

Este argumento fue cuestionado por trabajadores que aseguraron que, durante 2020 durante la emergencia sanitaria originada por el coronavirus, vendedores de cilindro o repartidores estacionarios no suspendieron sus jornadas laborales. Precisaron que las ventas no mermaron significativamente, la diferencia con tiempos normales, son de tres a cinco tanques. “La empresa no puede decir que no tuvo ganancias, que no hay utilidades. Nunca dejamos de vender”.

De concretarse el paro laboral, la protesta se extendería nuevamente en Veracruz, Tecamachalco y Puebla, sumando la jornada de brazos caídos a por lo menos mil personas.

CTM, un cáncer para trabajadores y para la empresa

Trabajadores integrantes de la Coalición del Sindicato Independiente Gas Uno — sindicato que aún está peleando la toma de nota— reconocieron la voluntad de la empresa por reconocerlos en el diálogo, y revelaron que la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Leobardo Soto Martínez, nunca ha defendido los derechos laborales de trabajadores del gas.

También confiaron información no oficial que señala que el nulo reparto de utilidades, así como condiciones laborales han sido parte de la negociación entre la CTM y la empresa.

“La CTM nunca nos ha representado como trabajadores, si negocian algo, nosotros ni nos enteramos, nunca ha organizado una asamblea, ni sabe nuestras demandas”, señalaron trabajadores.

“La CTM ha sido un cáncer para la empresa y para los trabajadores, dijo Serafin Serrano Cueto, trabajador que fue perseguido por intentar organizarse con sus compañeros en la defensa de derechos laborales.

Trabajadores acusaron indefensión ante la empresa que no sólo de escatima el pago por concepto del PTU a su personal operario sino condiciones de trabajo injustas. “No tenemos un trato digno en la firma. No existe sueldo, sino comisión por la venta de los cilindros, calcularon que, en una jornada, trabajando 9 horas diarias, la ganancia es de mil 200 pesos semanales.

Dijeron que durante la pandemia los trabajadores no tuvieron apoyo, incluso el pago por choques o refacciones de sus camiones y las deducciones de impuestos fue cobrada a los trabajadores, descontándoles de la nómina.

Sin embargo, reconocieron que la tensa situación ha cambiado un poco desde que llegó el nuevo gerente. “antes había más maltrato, amenazas de despido, pero las condiciones no son dignas del todo” señalaron empleados que resaltaron al directivo, con cuyo diálogo detuvo el paro que era inminente.

Avanza ante Colegiados Sindicato Independiente

La conformación del Sindicato Independiente de Trabajadores Gas Uno que solicitó desde octubre de 2020 la toma de nota a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) para proteger sus derechos laborales, ha tenido reveses, pero avanza en tribunales.

En este momento existen amparos, contra la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) por entorpecer los trámites para el registro pese a que la conformación se ha llevado con limpieza y legalidad, y además detuvo las notificaciones y congelado el expediente. Y contra el Juez del Segundo Distrito que resolvió el amparo y que validó el actuar de la JLCA.

En el 9 Juzgado y con Magistrados Colegiados fueron exhibidos las prácticas para frenar el reconocimiento del nuevo sindicato; trabajadores esperan las resoluciones que se darán a fin de este mes.

El Sindicato Independiente que ganó un 80 por ciento de representatividad en la empresa cuando empezó hace un año, al registrar el apoyo de 280 trabajadores de la planta en Finsa, ha crecido, hoy ya suma a trabajadores de Gas 1 de Paso Grande en Veracruz, en Tecamachalco y Orizaba, dando en total entre 700 y 800 empleados que se han unido a este nuevo gremio.

Francisco Garcés Matías, Lucio Serrano Cueto y Serafin Serrano Cueto en 2020 fueron perseguidos laboralmente y golpeados por cuestionar el contrato de protección administrado por el diputado y dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Leobardo Soto Martínez.

Con la justificación de que “están teniendo bajo rendimiento”, los trabajadores que fueron nombrados integrantes de la Mesa Directiva y el Comité Ejecutivo del Sindicato Independiente Gas 1 fueron despedidos como una represalia por haber osado organizarse para defender sus derechos laborales y detener los abusos, hoy mantienen la pelea legal por el registro sindical.