El fantasma de Porfirio Díaz ronda en México

«Sufragio efectivo, no reelección».

Francisco I. Madero

México, 1908.

En el siglo XIX, se decía que el comunismo rondaba por Europa, se decía que el fantasma del comunismo recorría ese continente, que era la amenaza de todos los sistemas políticos de las naciones en esos tiempos y que tarde o temprano se instalaría en ellas. Hoy, prácticamente 200 años después, pareciera que, en México, no es el fantasma del comunismo ni el socialismo, sino el fantasma de Porfirio Díaz el que ronda por nuestro magullado territorio nacional.

Esto es así debido a que, si recordamos la historia del siglo XIX en México, la sublevación de Porfirio Díaz en contra de Benito Juárez se debió a la reelección para la presidencia de este último, quien la ostentó desde 1858 hasta 1872 con su muerte. Razón por la cual el general Díaz se separó del partido liberal y proclamó el Plan de la Noria en Oaxaca con la finalidad de acabar con la propuesta de reelección en la presidencia ya tan prolongada de Benito Juárez.

La historia posterior es conocida por todos: una vez que falleció Juárez y Díaz tomó posesión de la presidencia, después de las elecciones convocadas por el presidente interino, sorpresivamente, Porfirio Díaz hizo lo mismo que Benito Juárez y un poco más, es decir, se petrificó en el poder y pasaron años con reelecciones permanentes. Precisamente, estaba haciendo aquello contra lo que se había opuesto.

Pues bien, ese fantasma de la reelección que se suscitó con Benito Juárez y, particularmente, con Porfirio Díaz ronda de nuevo en todo el territorio nacional; pues hoy estamos observando los estragos de otra de las reformas constitucionales de la presidencia de la república anterior a la actual: la reforma constitucional de abril de 2013. Ésta permitió la reelección de los presidentes municipales, diputados y senadores (lo cual ya está a la vuelta de la esquina). Y hoy, en un país paralizado económicamente, golpeado por una pandemia que ha dejado enfermos, muertes y angustias por una vacuna, toda la presente crisis ha pasado a segundo término, pues los funcionarios que cuentan con la posibilidad de ser reelectos están más preocupados por esa reelección que por los cargos que aún ostentan y las múltiples tareas por hacer para la población.

Basta recordar el grito de lucha de Francisco I. Madero en contra de Díaz, que fue precisamente: «sufragio efectivo, no reelección»; grito que causó la revolución mexicana —el movimiento bélico más sangriento de toda América Latina después de las independencias de las naciones en el siglo xix— y con cuya victoria, Francisco I. Madero instituyó en todos los documentos oficiales, en cada oficio, en cada resolución, carta, etc., de cualquier autoridad, de cualquier nivel de gobierno, el lema: «Sufragio efectivo, no reelección».

Lo que ahora resultará paradójico es que, unos meses más adelante, los candidatos para la reelección que pudieran ganarlas firmarán documentos públicos, circulares, resoluciones, acuerdos, etc., que dirán al pie de la firma: «Sufragio efectivo, no reelección». ¿Cómo le podremos explicar a las generaciones jóvenes ese suceso?, ¿qué explicarán los profesores en las escuelas al respecto? Resultará verdaderamente difícil de comprender que quien se reelige tendrán que firmar diariamente documentos que dicen: «Sufragio efectivo, no reelección». Por ello, hoy más que nunca, el fantasma de de Porfirio Díaz ronda por todo el territorio nacional. (Web: parmenasradio.org).