Diputados han evadido actualizar legislación sobre control del tabaco; la ley actual es obsoleta

Las diferentes legislaturas del estado de Puebla se han negado sistemáticamente a actualizar la ley para el control del tabaco, beneficiando así a la industria tabacalera y no a la población.

Así lo consideró Brahim Zamora Salazar, coordinador de Desarrollo Institucional del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) y líder local de la coalición Códice, quien refirió que la legislación actual local (Ley de Protección a los no Fumadores para el Estado de Puebla) es obsoleta y mucho más ahora que entran en vigor las modificaciones al Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco.

“Lo que necesitamos es voluntad política para tener armonizada la ley, ya tenemos la Ley General con su reglamento ¿por qué el Congreso no ha hecho su chamba que tuvo que haberla hecho desde hace bastante tiempo?”, criticó.

Añadió que es un grave problema que los diputados no hagan su trabajo para garantizar el derecho a la salud.

Indicó que con las nuevas disposiciones aplicables en todo el país, se requiere fortalecer a la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dpris) para que se pueda regular la comercialización de cigarros y demás productos de tabaco.

Indicó que si bien esa área de la Secretaría de Salud de Puebla cuenta actualmente con un marco jurídico nacional que la respalda, los establecimientos pueden argumentar que carece de facultades a nivel local para poder amparar sus acciones.

Zamora Salazar añadió que en la actual legislatura el diputado por Morena, José Iván Herrera Villagómez, presentó una Iniciativa de Ley de Protección Contra la Exposición al Humo de Tabaco y derivados del Estado de Puebla.

La misma fue planteada desde marzo de 2022, sin que a la fecha se le haya dado salida.

“¿Por qué no le dan marcha? No es que haga falta demasiado, hace falta que se dictamine y se mande al Ejecutivo para que el reglamento esté adecuado al reglamento de la ley general y tengamos nuestro propio marco jurídico como estado, eso es muy importante y lo están dejando pasar. No sé cómo esté la agenda legislativa, pero sí sería importante hacer esa revisión”, añadió.