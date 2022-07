Denuncian dilación del Poder Judicial, la FGE y Smadsot en invasión de terreno

Durante más de cinco años, Blanca del Carmen Guarneros Marcué, ha sufrido la dilación de la justicia, pues a pesar de haber procedido conforme a Derecho y denunciar ante la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) la invasión de su predio, de interponer una queja ante las autoridades de desarrollo urbano estatal y hacer las gestiones pertinentes ante las autoridades agrarias, el terreno sigue en manos de los invasores.

Los hechos se remontan al 29 de abril de 2017, cuando Felipe Fernando Jiménez Bello y Jorge Lira Navarro se apropiaron ilegalmente del terreno ubicado en la Cerrada Álamo 7913, lote 3, de la colonia Santa Cruz Buenavista, saqueando una pequeña casa que ahí estaba y que luego destruyeron, según contó la agraviada.

Guerneros Marcué añadió que los invasores derribaron una barda que dividía su polígono con el del vecino y luego edificaron otra con la que bloquearon la servidumbre de paso, lo cual, a su vez, fue aprovechado por otro vecino llamado Raúl Montes de Oca, quien colocó un portón y una reja, con lo que en los hechos se adueñó de la vía pública.

Por estos actos, Blanca del Carmen Guarneros Marcué, interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado -radicada en el expediente CDI-9255/2017/ZC-, que derivó en el juicio 922/20197PUEBLA, en la Casa de Justicia, por el cual fue detenido Felipe Fernando Jiménez Bello. El proceso se estaba llevando a cabo y la demandante exigía la restitución del bien y el pago de los costes del juicio, pero tanto la juez como el agente del Ministerio Público y el abogado de oficio que la representaban le recomendaron llegar a un acuerdo con el aprehendido. Guarneros Marcué accedió, pero el imputado solo asistió a una diligencia de conciliación y luego se ausentó, permaneciendo hasta la fecha en impunidad.

También se encuentra impune, abundó Blanca del Carmen Guarneros, Jorge Lira Navarro, quien fue subdirector del Programa Estatal para la Incorporación de Asentamientos Humanos Irregulares y es hermano de la actual directora del Instituto Poblano del Deporte, Yadira Lira.

Blanca del Carmen Guarneros Marcué también tramitó sendas quejas por la invasión y la eliminación de la servidumbre de paso de su terreno ante la hoy llamada Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot), que se encuentran asentadas en los expedientes 256/2017 y 2234/2021, pero tampoco hay avances en esa dependencia.

Blanca del Carmen Guarneros Marcué sospecha que el retraso en su caso y la impunidad a los invasores se debe a las influencias que puede tener Jorge Lira Navarro.

“Me han cambiado 5 veces al Ministerio Público encargado de mi carpeta, en Casa de Justicia me han cambiado tres veces al juez, estos cambios han significado retrasos muy prolongados para la realización de las audiencias. En la Secretaría de Desarrollo Urbano (hoy Smadsot) en varias ocasiones han estado a punto de ejecutar la demolición de la barda que me cierra la servidumbre de paso, pero en ese proceso han cambiado autoridades, perdido mi expediente y he tenido que denunciar nuevamente”, acusó.

El año pasado, Blanca del Carmen Guarneros Marcué, entregó en la Oficialía de Partes del gobierno estatal una carta dirigida al gobernador, contándole su penuria, entonces los procesos se agilizaron algunos meses, pero han vuelto a detenerse.

“¿Qué es lo que pasa en Puebla?, ¿por qué las autoridades dilatan tanto estos asuntos, donde todas las pruebas están puestas en la mesa y los delincuentes siguen gozando y disfrutando de total impunidad?, ¿dónde está el estado de derecho?, cuestionó la agraviada.