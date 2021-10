16 mil exhortos a utilizar el cubrebocas hizo la Brigada Covid en Tehuacán, informó el director de Salud municipal

Tehuacán. Al realizarse la última jornada por parte de la Brigada Covid en Tehuacán, el director de Salud Municipal, Samuel Rodríguez Serrano, señaló que se van satisfechos porque esas acciones contribuyeron seriamente para contener los contagios de la Covid-19 en el municipio.

Recordó que esa brigada se creó con el fin de exhortar a la población a cumplir con las medidas sanitarias ante el coronavirus, por lo cual trabajaron en recorridos por las zonas de mayor aglomeración para llamar a la ciudadanía a utilizar el cubrebocas.

Además de efectuar supervisiones en el transporte público para pedir que se guardara la sana distancia y que las unidades llevaran gel antibacterial y que los pasajeros y choferes utilizaran el cubrebocas, pues resaltó que está clínicamente comprobado que esa protección facial, cuando usa entre dos interlocutores, disminuye hasta en .5 por ciento el riesgo de contagio.

Como resultado, dijo, en este momento en Tehuacán nueve de cada 10 personas utilizan el cubrebocas, lo que es una estadística importante que se logró a través del trabajo de las brigadas donde participaron no solo los integrantes del área de Salud, sino también de Protección Civil, Seguridad Pública y el departamento Jurídico.

Durante el tiempo que funcionaron las brigadas, contabilizó, hicieron 16 mil exhortos a la ciudadanía para cumplir con el uso obligatorio del cubrebocas y fue necesario remitir ante el juez calificador a 13 personas que se negaron a utilizarlo, esto debido a que se dio un mandato del Cabildo para proceder con esa medida.

Samuel Rodríguez explicó que ayer fue la última acción porque este jueves se realizará la entrega -recepción del ayuntamiento y todo el personal se concentrará con ese objetivo, pero recordó que el decreto de uso obligatorio del cubre bocas se mantiene vigente hasta mañana.

Tocará a la siguiente administración que presidirá, a partir de mañana, Pedro Tepole Hernández, decidir si la medida se mantiene en Tehuacán, algo que para el director saliente sería lo más conveniente por el bien de todos los ciudadanos.

Recordó que aún hay mucha gente que no recibe su correspondiente vacuna, prácticamente todos los menores de edad, además de los rezagados. A lo anterior se suma la presencia de nuevas variantes de la Covid-19, por lo que pidió a los tehuacanenses que no bajen la guardia ante esa enfermedad porque “esto es un trabajo de equipo, no dejemos la responsabilidad al Municipio ni al sector Salud, si la población no hace su parte, no funciona”.