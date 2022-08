“Cancha pareja” en elecciones y no obstaculizar impugnaciones, ofrece la futura presidente del IEE Blanca Cruz

Blanca Yassahara Cruz García, quien llegó al Consejo General del INE como propuesta única para ocupar la presidencia del Instituto Electoral del Estado (IEE), señaló dos de los retos que tiene el organismo local rumbo a los comicios de 2014: aplicar las reglas con claridad para ofrecer “cancha pareja” a todos los participantes y garantizar un trámite expedito de las impugnaciones.

“¿Cómo podremos lograr esto? A través de los consensos del colegiado (el Consejo General) (…) a través de la Secretaría Ejecutiva”, señaló la actual vocal de Organización del Instituto Nacional Electoral (INE), cargo que desempeña a nivel distrital, en la demarcación número 12 de Puebla capital.

Cruz García analizó la situación del IEE durante una entrevista de evaluación que aplicaron tres consejeros del INE la semana pasada. Con base en esa charla, la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales determinó que es la más capacitada, de un total de 11 finalistas, para ocupar el cargo que quedará vacante a partir del 3 de noviembre.

La propuesta, que será sometida a votación del Consejo General del INE a más tardar el 22 de agosto, no recibió ninguna objeción de los partidos políticos durante su discusión en el interior de la Comisión de Vinculación.

Cruz García es cercana al vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Puebla, Marcos Rodríguez del Castillo. Su entrevista no fue tersa, ya que la consejera Claudia Zavala Pérez la inquirió sobre un accidente en el que estuvo involucrado un vehículo oficial del INE, en el que ella habría tenido participación cuando trabajó en la vocalía del Registro Federal de Electores de Puebla entre 2009 y 2010.

“Definitivamente no tengo conocimiento del incidente que usted me comenta, ya que mi labor era de analista, era eventual, y yo no tenía ni siquiera acceso a vehículos oficiales, en ese sentido, consejera, desconozco el hecho”, respondió Cruz García, postura en la que se mantuvo pese a la insistencia de Zavala.