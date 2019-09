En la entidad hay tres tortillerías informales por una formal: Carit

La operación de tortillerías en el sector informal ha proliferado en el estado con la complacencia de las autoridades municipales, al grado que a la fecha hay tres negocios de este tipo por uno que trabaja en la formalidad, lamentó el presidente de la Cámara Regional de la Industria de la Masa y la Tortilla (Carit), Cruz Mora Avendaño.

A efecto de ejemplificar esta situación, expuso que tiempo atrás había alrededor de mil 500 tortillerías en el sector formal y en la actualidad estimó que quedan cerca de 200, pues cientos cerraron y otras migraron a la informalidad.

En entrevista, Mora Avendaño dio a conocer que el sector que representa vive una situación de estabilidad en precios y en ventas, aunque “estamos rascándonos con nuestras propias uñas, no hemos visto ningún apoyo, ningún aliciente de alguna dependencia de los tres niveles de gobierno, pero seguimos trabajando”.

Mencionó que en los últimos meses no ha subido el precio del gas y el valor del maíz local se ha sostenido en 7 pesos el kilo y el que se trae de otras partes se vende en 6 pesos el kilo.

En cuanto a las ventas, “nos ha ido relativamente bien, pero desgraciadamente hay temporadas buenas como septiembre, aunque se vende bien uno, dos o tres días, para luego seguir padeciendo”.

Sin embargo, la competencia desleal es la que afecta a las tortillerías formales porque lo que se debería vender como negocio establecido, se reduce por los establecimientos que están en la informalidad.

“Un dato real no lo tengo, pero me imagino que son tres negocios informales por uno formal, hay tortillerías de comal y otras que llegan a las ciudades con mayor población con precios muy bajos. Me imagino que no están dadas de alta ante Hacienda y a lo mejor venden algo ilegal porque fijan un precio irrisorio, por debajo del costo de producción, lo cual me lleva a pensar que no están pagando luz o están comprando matera prima ilegal, eso es lo que nos está afectando”, comentó.