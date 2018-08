Edil de Tlaxcala no tiene problema si presidentes de comunidad ejercen voto en cabildos

La edil de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca aseguró que no se sentiría afectada si los presidentes de comunidad recuperan su derecho a voto en la sesiones de cabildo a partir de este mismo año, pues refirió que ha procurado mantener una buena relación y comunicación con todos los integrantes del ayuntamiento.

Ejemplo de esta buena relación, cito que en lo que va de su gestión no se han presentado manifestaciones de inconformidad contra su administración, pues ha tratado que la asignación y aplicación de los recursos sea de acuerdo a las necesidades de cada comunidad que conforman el municipio capitalino.

Si bien observó que por el principio de no retroactividad, la reforma a la Ley Municipal del estado de Tlaxcala que aprobó la LXII Legislatura local la semana pasada para restituirles a los presidentes de comunidad su derecho a voto en los cabildos no aplicaría para quienes actualmente representan ese nivel de gobierno, pero se dijo respetuosa de la decisión que tomen los diputados.

Cabe recodar que presidentes de comunidad de al menos siete municipios se manifestaron en el Congreso local para exigir a los diputados que su derecho a voto aplique a partir de este año y no hasta 2021 ya con los nuevos ayuntamientos, como lo dispusieron los legisladores.

“Soy respetuosa de las decisiones que tomen los diputados, en mi caso, como presidenta municipal de Tlaxcala no tengo ningún problema. Yo traigo una comunicación extraordinaria con mi cabildo, con el síndico, con los regidores, con los presidentes de comunidad, con los delegados y trato, hasta donde da, que los recursos se apliquen para todos, de diferente manera porque cada uno tiene necesidades diferentes”.

Una prueba más de la buena relación que mantiene con su cabildo es que ha sido aprobada por unanimidad la mayoría de propuestas que ha planteado en las sesiones, “eso habla de comunicación, no han visto escándalos, problemas, quejas, chismes, dimes y diretes porque aquí apostamos a anteponer cualquier interés personal al interés de Tlaxcala y lo estamos trabajando permanentemente”.

–¿Le da igual que el derecho a voto de los presidentes de comunidad entre en vigor este año o hasta 2021?

–Soy respetuosa, hay un asunto que es la no retroactividad en la ley, soy abogada. La ley no puede ser retroactiva, es decir, no puede aplicarse con efectos retroactivos y eso es en cualquier planteamiento. Creo que lo correcto es lo que aprobaron los diputados, que sea hasta 2021, porque cualquier amparo lo puede…pero prefiero no meterme en honduras. Soy gene de paz.

Por otro lado, Ávalos Zempoalteca destacó el hecho de que su cuenta pública correspondiente a 2017 haya sido aprobada por el Congreso local.