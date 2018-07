Atienda el Sipinna seis casos de violación de derechos de menores: López

Actualmente, el Sistema Estatal de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) da seguimiento a seis casos de violación de sus derechos contra igual número de menores de diversos municipios, dio a conocer la secretaria ejecutiva de este organismo, Patricia López Aldave.

De esos seis casos, derivado de la situación que enfrentaban en sus hogares tuvieron que ser trasladados al albergue con el que cuenta el Sistema Estatal Desarrollo Integral para la Familia (DIF), en tanto se hace labor de concientización con los progenitores, abundó la también titular del Consejo Estatal de Población (Coespo).

“De los otros dos, estamos tratando de ver (qué acciones tomar), tenemos que seguir todo un protocolo de atención, desde la Procuraduría de Protección de Niños y Adolescentes, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), desde el DIF y desde el Sipinna”, indico López Aldave.



La funcionaria estatal señaló que en uno de los casos, el menor era golpeado por sus padres, y otro se trata del niño originario del municipio de Tlaxco a quien sus progenitores lo mantenían amarrado para que no se saliera de su casa; “sus papás lo quieren, pero como estaba enfermito para que no se perdiera o no lo lastimaran lo tenían amarrado”.

Informó que los papás de esos dos niños ya están siendo atendidos por el DIF estatal, “se les tiene que capacitar, instruirlos, con terapia psicológica de por qué el niño no puede ser tratado de esa manera, porque pensaban que porque el menor está mal de sus facultades mentales tenerlo amarradito como animalito va a estar bien protegido, aunque esté sucio”.

“Estamos trabajando de la mano con el DIF estatal y la Procuraduría, donde se han recibido quejas y acuden con nosotros al Sipinna, por ejemplo donde hay niños que están siendo violentados en sus derechos, en alimentación, en educación y sobre todo en maltrato. Entonces de manera coordinada, lo que hace este grupo a través de la Procuraduría de Protección de Niños y Adolescentes del DIF, la Procuraduría General, Sipinna y Coespo es tomar cartas en el asunto”.

Abundó que cuando se recibe una denuncia “se hacen las visitas que se tienen que hacer, si el niño está siendo violentado en estos derechos se reporta, se retiene por parte del DIF estatal y se lleva a un albergue hasta que se haga el tema de los papás, si es por falta de atención, de violencia, entonces se toman cartas en el asunto”.

“Estamos no tratando, sino haciendo todo lo posible porque todos los niños estén bien cuidados, bien tratados, es complicado sin embargo, estamos desde nuestro ámbito de competencia poder salvar a estos chiquitos y poderlos llevar a una mejor manera de vida, de estancia aquí”.

Refirió que en el mes de septiembre próximo iniciará una segunda etapa de capacitación a los consejos municipales de población en temas de demografía, estadísticos y de población y de protección de los derechos de los niños, así como en la elaboración de su programa anual en esta materia.