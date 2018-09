Alza a tarifas eléctricas frena inversiones, pone en riesgo empleos y el cierre de empresas: IP

Los incrementos abusivos a las tarifas de energía eléctrica en el sector industrial están llevando a un colapso económico a las empresas que pudiera derivar en el cierre de plantas y de empleos, pues “ya no aguantamos más”, advirtieron dirigentes de organismos empresariales y directores de firmas asentadas en Tlaxcala en una conferencia de prensa conjunta que se realizó en un restaurante de la ciudad de Santa Ana Chiautempan.

Además, expusieron que por esta causa se han detenido proyectos de inversión y se analiza la posibilidad de iniciar paros técnicos en las próximas semanas si es que el gobierno federal no da marcha atrás a los ajustes a la alza de las tarifas eléctricas.

En esta conferencia de prensa estuvieron presentes los dirigentes locales de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), José Luis Baltazar Santiesteban; de la Asociación de Empresas y Empresarios de Tlaxcala (AET), Iván Guarneros Gómez; de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Noé Altamirano Islas; de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive), Vicente Corral Mier; de la Cámara de la Industria Textil (Citex), José Manuel Torres Pombo; de la Asociación de Haciendas, Javier Zamora Ríos y representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (Fecanaco), así como empresarios y dirigentes sindicales, entre otros.

El dirigente de la Canacintra leyó un comunicado en el que expuso que los organismos empresariales de Tlaxcala rechazan enérgicamente las alzas desmedidas y desproporcionadas a las tarifas eléctricas impuestas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que, de no ajustarse, traerían como consecuencia el cierre de empresas y la pérdida de empleos, representando un severo golpe para la economía.

Explicó que en los primeros ocho meses de este año las tarifas aumentaron del 65 al 200 por ciento, cuando en Estados Unidos tuvieron un incremento de sólo el 9 por ciento, por lo que el impacto en la competitividad de las empresas es aún mayor y esto es insostenible.

Detalló que las leyes secundarias de la reforma energética dejaron al libre albedrío “de organismos ineficientes como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el establecimiento de las nuevas tarifas aprobadas el 29 de noviembre de 2017, que ahora incluyen los costos de generación, transmisión y distribución del servicio, sumándoles, además, la variación mensual de los precios de los combustibles fósiles utilizados para la generación de la energía eléctrica.

En los últimos dos años, agregó, la CFE ha establecido aumentos escalonados a las tarifas eléctricas de las industrias, comercios y usuarios de alto consumo doméstico, argumentando el alza en los combustibles, como el diésel, el gas y el combustóleo, con los que operan la mayoría de sus plantas de generación.

“Dado los impactos negativos que ha traído este incremento, exigimos a las autoridades pertinentes una minuciosa revisión sobre este cambio en el cálculo, que está impactando negativamente la competitividad de las empresas”, ya que hasta este momento los empresarios hemos absorbido estos costos para que no se reflejen en los precios del producto final, no hemos realizado recortes de personal y solventamos los pagos de éste y otros insumos que mantienen un repunte constante como es el caso del gas natural”.

S bien los empresarios se pueden amparar ante el incremento en las tarifas, dijo que han optado por el diálogo con las autoridades competentes y, en consecuencia, deben implementar acciones y nuevos mecanismos en favor de las empresas a nivel nacional y analizar estas alzas en las tarifas eléctricas que están poniendo en riesgo los empleos generados y a toda la proveeduría de las cadenas de producción, pues de lo contrario traerá como consecuencia el aumento de precios y el freno de nuevas inversiones.

Ante ello, el sector privado solicitó al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, su intervención e interlocución, encabezando las negociaciones con las autoridades de la CRE, Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y CFE, en la Ciudad de México, para la disminución inmediata a las tarifas eléctricas, revisión del cálculo de la fórmula para fijar las tarifas, no suspender o cortar el suministro de energía eléctrica a quien no pueda pagarlo puntualmente, en tanto este problema no se resuelva; y que la CFE acepte el pago, de acuerdo con la tarifa fijada para el mes de enero del presente año, en tanto la instancia correspondiente resuelva.