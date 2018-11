Si Morena pierde litigio electoral, RMV se convertirá en el líder de la oposición a AMLO

La resolución del ya largo y tortuoso litigio electoral de Puebla, no solamente va a definir quien va a ser el próximo gobernador del estado, sino marcará el derrotero de la carrera política de Rafael Moreno Valle Rosas, quien se juega el todo por el todo, ya que si obtiene un fallo favorable, entonces podría acabarse convirtiendo en “el primer enano en crecerle” al nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Pues se convertiría en el líder opositor que hasta ahora no tiene el próximo gobierno federal.

Y si pierde el juicio electoral, sería el inicio de la fulminación del morenovallismo, ya que son escasas las posibilidades de que pueda ganar Martha érika Alonso Hidalgo o cualquier otro candidato del PAN la repetición de la elección de gobernador, por tres razones:

Primera: en la pasada campaña electoral quedó demostrado que el morenovallismo perdió el llamado “voto verde”, pues hay un desencanto de todos los sectores sociales que en 2010 votaron por el PAN creyendo que ello permitiría el surgimiento de un gobierno estatal democrático, tolerante y garante de la legalidad. Ocurrió todo lo contrario, la entidad retrocedió en todos esos ámbitos.

Segundo: Rafael Moreno Valle y su esposa, Martha érika Alonso Hidalgo, van a perder el control del gobierno del estado, pues habrá un gobernador interino que será designado por el voto decisivo de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso local.

Al no tener el control del Poder Ejecutivo, el presupuesto estatal y los cuerpos de seguridad pública, el morenovallismo pierde toda su capacidad operativa para garantizar a su favor un voto corporativo de los burócratas, de los maestros, de grupos sociales beneficiarios de programas sociales y la posibilidad de hacer una compra masiva de sufragios. Además, no habría de nueva cuenta el manto de impunidad a las anomalías que se observaron en los pasados comicios producto de la pasividad de las fuerza de seguridad pública que no intervinieron contra tales ilícitos.

Tercero: ya no habrá la presión que en la pasada campaña electoral se utilizó para obligar a la mayoría de los alcaldes del estado, de todas las fuerzas políticas, a operar a favor de la entonces candidata Martha érika Alonso. Ahora los ediles de los municipios más importantes y más poblados de la entidad son de Morena.

Por tanto, si el esperado fallo electoral es a favor de Morena y su candidato a la gubernatura, Luis Miguel Barbosa Huerta, será el inicio del fin del grupo morenovallista.

Puso un circo y le crecieron los enanos

A lo largo de los últimos dos meses, el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas utilizó todos sus recursos políticos para intentar lograr una negociación directa con Andrés Manuel López Obrador para buscar acordar que el presidente electo influyera en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para evitar que se anule la elección de la entidad poblana y por ende, no se revoque la constancia de mayoría de Martha érika Alonso.

En tres ocasiones López Obrador habría respondido con un rotundo “no” a prestarse a negociar la plaza de Puebla y advirtió que, va a acatar el fallo del litigio electoral en cuestión. Sin duda, esa actitud del presidente electo podría acabar siendo una estocada de muerte política para el grupo morenovallista.

¿Pero que pasaría si el juicio electoral lo pierde Morena? Obviamente Martha érika Alonso se convertirá en gobernadora del estado, o mejor dicho, en una extensión de la autocracia que ejerce Rafael Moreno Valle Rosas sobre los poderes Ejecutivo y Judicial de Puebla.

Y al mismo tiempo, Moreno Valle se convertiría en el primer político en propinarle una fuerte derrota político–electoral a Andrés Manuel López Obrador.

De facto, el ex gobernador de Puebla se convertiría en el principal líder opositor al nuevo gobierno lopezobradorista.

Hasta ahora existe un vacío en la oposición a lo que será el gobierno de la cuarta transformación pública del país.

Los dirigentes partidistas del PRI, del PAN, el PRD y de Movimiento Ciudadano se encuentran desdibujados como resultado de que carecen de liderazgo, de un apoyo de sus militancias y la ciudadanía, como consecuencia de la derrota electoral del pasado 1 de julio y porque todas estas agrupaciones enfrentan severos problemas de divisiones, de falta de cohesión y de proyectos para recuperar la confianza del electorado.

Los líderes parlamentarios del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong y René Juárez Cisneros, están ausentes de los debates parlamentarios. Se percibe su falta de oficio político para ser opositores.

Juan Carlos Romero Hicks, el líder de los diputados federales del PAN, nunca ha tenido capacidad de liderazgo y es pobre su presencia en San Lázaro.

En la fracción panista del Senado, su actual coordinador, Rafael Moreno Valle Rosas, enfrenta el repudio de los miembros más prominentes de ese grupo parlamentario. Esa situación podría dar un giro de 180 grados si el litigio de la gubernatura del estado de Puebla favorece al morenovallismo.

Se podría aplicar la expresión española: “Puso un circo y que la crecen los enanos”, que significa que alguien tuvo muy mala suerte al iniciar un proyecto de gran calado.

Eso le podría pasar a Andrés Manuel López Obrador si Morena pierde el litigio de Puebla. Ese “enano” que le podría crecer se llama –desde una visión política– Rafael Moreno Valle.