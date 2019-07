Inicia PRI expulsión de Soto, Marín, Barahona y Jiménez; pendiente el caso de Zavala

El PRI inició el proceso de expulsión de cuatro militantes que traicionaron al partido durante la pasada elección de gobernador, se trata del líder de la CTM, Leobardo Soto Martínez; la ex dirigente de la CNC, Maritza Marín Marcelo; la ex delegada de la secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Vanessa Barahona de la Rosa; y el ex diputado local Francisco Jiménez.

En conferencia de prensa, Mario Conde Rodríguez, secretario Jurídico del Comité Directivo Estatal del tricolor, confirmó que el pasado miércoles presentaron las solicitudes respectivas ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria.

Argumentó que los cuatro priistas faltaron a la ética y a los estatutos del Revolucionario Institucional.

En este primer grupo no está incluido Javier López Zavala, ex candidato del PRI a la gubernatura de Puebla, quien apoyó a Morena.

Aunque se especificó que sí se encuentra en la lista de 36 militantes más que traicionaron al tricolor a los cuales les están armando una carpeta.

“Se está elaborando, se está trabajando, uno de ellos es de Javier López Zavala. ¿Por qué no se ha presentado (la solicitud)? Porque queremos hacer expedientes bien hechos, cada uno lleva días”.

Conde Rodríguez negó dar a conocer el nombre del resto de priistas a los que le están recabando pruebas para sacarlos de las filas, con el argumento de que hay varios datos personales que no está permitido revelar.

Quien no está en la lista es Jorge Estefan Chidiac a quien también se le ha vinculado con Regeneración Nacional, indicó el dirigente estatal del tricolor, Lorenzo Rivera Sosa.

Abundó que hay personajes de los que tal vez para la sociedad está más que vista su traición, pero el partido no cuenta con evidencias para iniciarles un proceso para sacarlos del PRI.

Asimismo, retó a Leobardo Soto Martínez a presentar pruebas de que Chidiac está detrás de él, mientras que de la advertencia del dirigente de la CTM de conformar un partido de los Trabajadores si es que lo sacan del tricolor, Lorenzo solo expresó que tiene la libertad de hacerlo.