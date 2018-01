Podría sumarse la UNTA a Morena en el proceso electoral federal: Recova

La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) no descarta la posibilidad de sumarse al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en este proceso electoral federal 2018, puntualizó César Recova Romero, dirigente estatal.



Sin embargo, afirmó que esta agrupación no ha sostenido ningún acercamiento con aspirantes tlaxcaltecas a cargos de elección popular, pese a que varios partidos políticos se han acercado “porque saben de la magnitud de la organización”.



Pero hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión al respecto –subrayó-, incluso, a nivel nacional en la UNTA tampoco se ha determinado un acuerdo con alguna fuerza política o precandidato.



“Nosotros luchamos por ideales y pensamos que la persona o partido que se acerca más a estos, sería Morena; si se tomara una decisión inmediata, que estuviéramos en pláticas con ellos, yo creo que iríamos con ese (organismo)”, indicó.



Recova Romero precisó que en los próximos días se abordaría el tema del proceso electoral federal (para renovar presidencia de la República, diputaciones y senadurías), pues la dirigencia sostendrá algunos encuentros con personajes políticos.



Especificó que esta posibilidad solamente la ha dejado abierta la UNTA, pues como Frente Auténtico del Campo (FAC) al que se encuentra integrada con otras agrupaciones, todavía no hay una definición, aunque avizoró que podría llegarse a algún acuerdo similar.



“Las dirigencias nacionales de las organizaciones pueden tomar una decisión, porque no nos parece que los partidos de izquierda se junten con los de la derecha o viceversa”, así lo señaló en torno a la alianza entre el PAN, PRD y MC, los cuales han formado el Frente Ciudadano por México (FCM).



En su opinión este tipo de coaliciones “son solamente un circo para beneficio de ellos”, por lo que no descartó que la probable suma a Morena sea discutida por el FAC.



La idea es que la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (Coduc), la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac) y el Movimiento Social por la Tierra (MST), pertenecientes a esa confederación, también fijen una postura política.



“Para que hagamos un frente y nos unamos con Morena”, añadió al tiempo de responder que el Partido Encuentro Social (de derecha y aliado a esa fuerza política en este proceso electoral) “no es bien visto en la izquierda, pero sabemos que tiene muy poca presencia, prácticamente está nulo, lo que él espera es ganar para tener algo”.



César Recova afirmó que este asunto del PES que causó descontento en varios seguidores de Andrés Manuel López Obrador, precandidato a la presidencia de la República, “no es del interés de la UNTA, ni obstáculo para apoyar a Morena”.



El dirigente campesino reiteró que mientras se define este tema, “nosotros estamos preparados, porque 2018 va a ser un año largo, por esta cuestión de que millones y millones de pesos que se están pagando en campañas electorales, son tirados a la basura, pero bien podrían servir al campo; vamos a seguir con las marchas”.