Si llega Martha Erika Alonso a la gubernatura sería una reelección de RMV, considera PES

Si Martha Erika Alonso Hidalgo llega a la gubernatura de Puebla, propuso Luis Ernesto Rojas, presidente del Partido Encuentro Social (PES) en la capital, sería como una reelección.

De llegar la actual secretaria general del PAN sería, acotó durante una conferencia de medios, como “seguir viviendo lo mismo” que se vivió cuando Rafael Moreno Valle Rosas gobernó Puebla.

Incluso, aseguró que si “Moreno Valle endeudó Puebla” sería la misma situación con Martha Erika Alonso.

“Si Rafael Moreno Valle endeudó al estado, quién dice que Martha Erika no lo volverá a hacer teniendo al asesor en casa”, sostuvo Luis Ernesto Rojas.

En suma, consideró el político, Alonso Hidalgo sería un “candidato a modo que Moreno Valle seguirá utilizando para saquear a Puebla”.

Este jueves, el líder local del PES y un grupo de militantes de dicho partido “celebró” la decisión nacional de esta fuerza política de incorporarse al proyecto encabezado por el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, que también incluye al PT.

Rojas señaló que a la par de la celebración, el PES continuaría su alianza con dicho partido para ir “denunciando irregularidades que se han estado fincando desde el gobierno del estado”.

Acotó que su adhesión a Morena, anunciada por su dirigente nacional Víctor Hugo Flores, es para hacer una “inclusión integral”.

Dijo que en el caso del PES local, y no de la dirigencia estatal con quien señaló “hay distanciamiento más no ruptura”, el trabajo electoral será para impulsar la candidatura de Alejandro Armenta Mier a la gubernatura de Puebla.

No obstante, Rojas expuso que “si no queda Armenta Mier no quiere decir que nos vamos”, es decir, que si no es electo el actual diputado federal el PES no se distanciaría de Morena.

En ese sentido, aseguró que “si queda (Miguel) Barbosa también vamos”, lo mismo que si es electa para alguna candidatura Nancy de la Sierra.

A los cuestionamientos públicos sobre su adhesión a Morena, un partido de izquierda, Rojas definió que el PES “no es un partido de derecha, ni de izquierda ni de centro”, sino que es un partido de “ciertos ideales como el defender la vida (sic) y la familia (sic)”.

Incluso, criticó que AMLO cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal “no promovió cuestiones de izquierda”.