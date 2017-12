PEREGRINAJE SIN CONTROL

La madrugada de ayer martes 12 de diciembre, al menos 10 peregrinos murieron, otro se debate entre la vida y la muerte, y ocho más resultaron heridos durante un accidente automovilístico en la autopista México–Puebla, a la altura del municipio de Santa Rita Tlahuapan.

La Policía Federal reportó el fallecimiento en el lugar de ocho peregrinos, y los dos restantes serían de menores que fenecieron en el Hospital para el Niño Poblano, donde recibían atención médica.

El ritual de peregrinar hacia la Basílica de Guadalupe, en la ciudad de México, es una tradición milenaria que no se ha reducido en lo más mínimo; es más, sigue vigente y con un fervor creciente hacia la virgen y su culto.

Este peregrinar hacia este santuario es un signo de identidad que, al mismo tiempo, contrasta con el crecimiento que ha tenido la población, el parque vehicular y las urbanizaciones, factores que han vuelto cada vez de mayor riesgo la realización de esta movilización de miles de fieles.

Por tanto, ya que no es posible ni acotar ni disminuir esta manifestación cultural, las autoridades deberían dar un orden al desplazamiento de caravanas para que no sufran percances o no sean víctimas de la delincuencia.

Es claro que respetando la creencia se pueden ofrecer medidas de seguridad tanto para los participantes como para los que no intervienen en esta expresión religiosa.