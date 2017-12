Interponen amparo ejidatarios de El Carpintero contra la Procuraduría Agraria en Puebla

Ejidatarios de San José El Carpintero, perteneciente al municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, interpusieron un amparo para obligar a la Procuraduría Agraria en Puebla a reconocer al nuevo comisario ejidal Antonio Varillas Varillas y su gabinete conformado por 12 campesinos.

En entrevista, el comisario Antonio Varillas informó que desde marzo pasado la autoridad federal en Puebla les ha negado el registro, bajo pretextos absurdos e infundados de excluir la participación de mujeres del órgano que representa y gestiona trámites administrativos del ejido.

La autoridad explicó que la comunidad de origen indígena no está en contra de la participación de las mujeres, si no por el contrario “nos gustaría que sea una mujer la próxima comisariada ejidal de San José El Carpintero”.

Sin embargo, dijo que dentro del núcleo ejidal sólo existen 31 personas, de las cuales cuatro son mujeres, y dos de ellas entregaron cargos dentro del comisariado a inicio de año.

“De los 35 ejidatarios con registro en El Carpintero, cuatro murieron y quedamos 31, de los cuales cuatro son mujeres; dos de ellas entregaron sus cargos y no pueden repetir, por eso sólo dos ejidatarias participan en el nuevo comisariado”, explicó.

Esta situación, advirtió Varillas pone en riesgo el apoyo de programas sociales, pero de fondo que las autoridades busque a través del Dominio Pleno desaparecer el ejido.

“No tenemos RAN -Registro Agrario Nacional-, y esto es grave porque se podría decir que el ejido no existe”, comentó.

Antonio Varillas informó que han buscado dialogar con la delegada de la Procuraduría Agraria en Puebla, Isabel Merlo Talavera, pero señaló que en sus oficinas siempre impiden el acceso a ella.

Relató que en las últimas visitas a Puebla acudió a la Delegación con el acta de asamblea del 5 de marzo, cuando fue electo conjuntamente con su gabinete, para documentar que su elección es legal.

En lugar de lograr el registro como nuevo comisariado, dijo que en la Procuraduría le negaron el reconocimiento y lo obligaron a firmar, bajo engaños, documentación donde supuestamente desiste del cargo.

“Se aprovechan que uno desconoce muchas cosas. Me hicieron firmar papeles, y después me dijeron que no nos pueden registrar porque ya desistió del cargo de comisariado”, reclamó.

Además –agregó- que al salir de la Procuraduría Agraria le devolvieron la documentación que había entregado del reconocimiento a su cargo.

Ante lo expuesto, Antonio Varillas manifestó que los ejidatarios de El Carpintero buscaron asesoría legal para reclamar el respeto a sus derechos, y presentaron un amparo ante los juzgados federales de Ciudad Judicial en Puebla.

A la par, dijo que ha exigido respuesta en la delegación agraria, pero ahora reclamó ya no le contestan ni las llamadas.

Al final, Varillas Varillas adelantó que en enero entrante convocarán a una asamblea ejidal, donde acordarán una serie de movilizaciones si es necesario en Puebla y la ciudad de México, para exigir el registro de las autoridades ejidales.

El ejido de San José El Carpintero se creó en 1980 y el proceso de certificación ante el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede lo), se obtuvo una década después, en 1993.

Actualmente, El Carpintero cuenta con un total de 437 hectáreas, de las cuales 83 son superficie parcelada, 341 de uso de común, y 12 para asentamiento humano.