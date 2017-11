El IMACP dispone un total de 5 mil libros electrónicos para su descarga gratuita

A pantalla lee es el nombre del proyecto anunciado por el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP) con el que se busca incentivar la lectura digital a través de la descarga gratuita de más de 5 mil títulos de diversas temáticas alojados en su página electrónica oficial.

Durante una rueda de prensa, su directora Anel Nochebuena dijo que el proyecto de lectura a través de la pantalla se da por la facilidad de acceder a los títulos, por el flujo de datos a través de las redes sociales, por los diferentes formatos y porque no existe restricción geográfica ni problemas de portabilidad.

Expuso que algunas cifras señalan que 23 por ciento de los hogares en México tiene computadora, mientras que 42 por ciento dice leer, además de que 41 por ciento accede a contenidos digitales y 7.9 por ciento a redes sociales.

Destacó que otra cifra indica que 12 por ciento de la lectura en México se realiza a través de plataformas electrónicas en soportes como computadoras, teléfonos inteligentes o tabletas. “Ese por ciento es el que queremos abarcar”, dijo acompañada por el subdirector del IMACP, Rafael Navarro.

Agregó que este proyecto no suple la edición de libros física que realiza con su editorial 3 Norte ya que se ha demostrado el libro electrónico no va a suplir al libro de papel. “La Cámara de la industria editorial dice que tienen un crecimiento paralelo. El digital se ha estancado lo que hace pensar que el libro de papel no desaparecerá.

Nochebuena Escobar indicó que la primera etapa del proyecto A pantalla lee será del 22 de noviembre al 15 de diciembre en el sitio electrónico www.imacp.gob. mx, en donde se dispone de un acervo de títulos de literatura, gastronomía, sociología, antropología, historia, economía, ciencias políticas, comunicación social, sicología y pedagogía, derecho, entre otros.

Agregó que para ello se han sumado autores, instituciones de cultura, además de áreas gubernamentales en Puebla y el país, como es el caso de Descarga cultura UNAM o la Gerencia del Centro Histórico y la Secretaría de Turismo Municipal.

Asimismo, la funcionaria municipal dijo que en etapas posteriores habrá publicaciones de la Asociación de Escritores Noveles de España, la Dirección General de Bibliotecas, con las colecciones del Instituto Nacional de Bellas Artes, el Centro Nacional de las Artes, la Biblioteca Virtual del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y la Fonoteca Nacional.

Rafael Navarro enlistó alguno de los títulos existentes en A pantalla lee: los narradores Alberto Chimal y José Luis Zárate, la investigadora Robin Ann Rice, una tesis de Fernanda Ríos sobre cómo hacer un cineclub y el clásico Las calles de Puebla de Hugo Leicht.

Expuso que además se incluyen títulos editados por la Universidad Autónoma de Puebla, algunos que no han sido reeditados. También hay títulos editados por el ayuntamiento como Ciudad de Puebla, apuntes para el viajero y el Calendario gastronómico para la ciudad, a la par de los 11 números de la revista Cuetlaxcuapan y los 15 editados bajo el sello de la 3 Norte.

Las ligas de descarga se encuentran disponibles en el portal imacp.gob.mx sección A Pantalla Lee, así como en las redes sociales facebook IMACP y twitter @IMACP.