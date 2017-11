Carlos Martínez excluye a secretario por representar a la comunidad gay

El secretario de Diversidad Sexual del PRD Alejandro Pérez Pérez reclamó al nuevo dirigente del sol azteca, Carlos Martínez Amador, que lo excluyera de la primera reunión que sostiene el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) bajo su conducción, por lo que le demandó respetar la línea del partido a favor de las minorías y los derechos humanos.

Carlos Martínez, quien llegó al sol azteca en 2014 por su cercanía con el PAN, pidió disculpas al integrante del CEE, al asegurar que no tenía conocimiento del proceso que respaldó su designación.

Alejandro Pérez encaró al presidente del comité al finalizar una conferencia de medios que encabezó este último, en la que Martínez aseguró que el partido comienza a normalizar sus funciones tras la expulsión de la anterior dirigente, Socorro Quezada Tiempo.

Fue un acto de discriminación, acusa

Horas antes de la rueda de prensa, el partido convocó a una reunión del CEE, en la que el equipo que acompaña al presidente se negó a reconocer el cargo de Alejandro Pérez, debido a que no lo autorizó el Consejo Estatal, sino el Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

“Fue un acto de exclusión, un acto de discriminación, yo estuve sentando en la mesa y no me incluyeron, me sacaron de la lista de los secretarios”, reprochó.

Ante la impugnación que enfrenta el nombramiento de Martínez, de los grupos antagónicos a Acción Nacional y al líder moral de ese partido en Puebla, el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, el secretario de Diversidad Sexual aclaró que a él no le corresponde definir si su arribo a la dirigencia fue legal, pero sí defender la cartera que le asignó el CEN.

Pudo tener una motivación política, señala

Alejandro Pérez reconoció su cercanía con Socorro Quezada, quien lo arropó desde su incorporación al CEE en agosto de 2016, por lo que consideró que sería grave que su exclusión tuviera una motivación política.

“Yo quiero suponer que la exclusión se debió al desconocimiento, espero que no sea de mala fe, por la cercanía con Socorro Quezada”, enfatizó.