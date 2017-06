No prevé SEMS incremento de matrícula de nuevo ingreso en bachilleratos

La Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) no prevé un incremento en la matrícula de nuevo ingreso al Subsistema Estatal para el próximo ciclo escolar, aunque en caso de presentarse un aumento, el Estado no tendría problemas en dar la cobertura, refirió el enlace de la Oficina de esa dependencia en la entidad, Donaciano Aguilar Villa.

Recordó que la plataforma para que los aspirantes procedieran a su registro y solicitaran su ficha de examen de admisión estuvo abierta del 5 de marzo al 31 de mayo pasados, por lo que quienes lograron obtener dicho documento deberán presentarse en el plantel que hayan elegido para presentar el diagnóstico el próximo 19 de junio.

“Ya se cerró la plataforma, ahorita ya todos tienen su ficha de examen que será el 19 de junio, quienes no hayan hecho ninguna solicitud en algún subsistema habrá que esperar los tiempos para ver si una vez emitidos los resultados, encontramos los espacios para que se puedan incorporar.”

El funcionario federal observó que este es el tercer año consecutivo que se establece una fecha única de examen de selección en todos los subsistemas de bachilleratos, tanto federales como estatales, lo que implica que en todos los planteles se aplica el diagnóstico a la misma hora para el ingreso a los jóvenes a la educación media superior.

“Hasta ahorita creemos que no habrá un aumento en la matrícula de nuevo ingreso al subsistema, creemos que seguimos teniendo el mismo número, sin embargo, si llegara a haber algún incremento en la cantidad de alumnos que egresen del nivel de secundaria y solicitaran un espacio, creo que en el Estado no tenemos problemas para absorber a todos aquellos jóvenes que requieran estudiar su bachillerato. Creo que en ese sentido, no hay ningún problema”, comentó.