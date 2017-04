Amasiato PRI y Moreno Valle anticipa el triunfo del PAN en 2018: Armenta

El diputado federal del PRI Alejandro Armenta Mier denunció un amasiato entre su partido a nivel nacional y el ex gobernador del PAN Rafael Moreno Valle Rosas que anticipa la derrota del tricolor en los comicios de 2018 que se celebrarán en Puebla, así como impunidad a los excesos que cometió el actual aspirante presidencial en el ejercicio del poder.

De paso, aseguró que se encuentra listo para hacer frente a una persecución política que –dijo– dio inició este día con denuncias mediáticas de supuestas irregularidades cometidas en su paso por la administración pública.

Aclaró que las acusaciones no lo toman por sorpresa porque en Puebla “se fabrican delitos” contra los opositores y como ejemplo refirió el caso de Francisco Castillo Montemayor, ex secretario de Medio Ambiente del estado, quien fue encarcelado y actualmente enfrenta prisión domiciliaria por denunciar irregularidades del gobierno morenovallista.

Con esos señalamientos Armenta dio respuesta al proceso de expulsión que le inició la bancada del Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados que coordina César Camacho Quiroz, a quien responsabilizó, junto con el presidente nacional del PRI Enrique Ochoa Reza, de solapar los excesos del ex gobernador panista a cambio de sus servicios como operador político.

Apoyo de Moreno Valle al PRI del Edomex, a cambio de qué, cuestiona

“Liderazgos del PAN han denunciado públicamente la intervención del ex gobernador panista a favor del PRI en el Estado de México (en la elección de este año), cosa que yo le aplaudí al presidente del PRI, lo felicité por atraer a un operador extraordinario como es el ex gobernador, con cantidades inmensas de recursos. Lo felicité pero solamente me surgió una duda, a cambio de qué”, cuestionó.

Para el ex funcionario estatal del gobierno priista de Mario Marín Torres, el apoyo de Moreno Valle al Revolucionario Institucional “es un pago de facturas” que garantiza el triunfo del PAN en los comicios poblanos del año entrante.

Además, Moreno Valle se ha ganado el “silencio cómplice” del PRI que le permitió privatizar el agua con incrementos en las tarifas de hasta 400 por ciento, endeudar al estado por más de 50 años para el pago de obra pública que se ejecutó en su sexenio anterior y encarcelar a más de 360 opositores.