Trabajadores del ayuntamiento de Tzompatepec denuncian despedidos injustificados

Fredy Pérez Santacruz denunció que junto con su esposa Esmeralda Zempoalteca Suazo fueron despedidos de manera injustificada por el presidente municipal de Tzompantepec, Arturo Rivera Mora, por lo que exigen que se les liquide conforme a la ley por los años que fungieron como trabajadores del ayuntamiento.

En entrevista vía telefónica, Fredy Pérez informó que el pasado lunes el secretario del Ayuntamiento, Arturo Guevara Cervantes, les avisó, sin notificación oficial, que el edil había determinado su cese de la Dirección de Servicios Municipales, junto con la de su esposa como encargada del área de Industria y Comercio, donde laboraban desde hace 18 meses y hace un año, respectivamente.

Consideró que el motivo de los despidos fue un enfrentamiento en el que se vio involucrado el sábado 30 de mayo con uno de sus vecinos y familiares, sin embargo, cuestionó que Arturo Rivera los despidiera sin conocer la verdad de los hechos, pues los responsabiliza a él y a su esposa de haber iniciado la pelea, lo cual, sostuvo que no fue así.

De hecho, adelantó que ya presentaron dos denuncias por lesiones y agresiones contra Pedro N. y los integrantes de su familia que participaron en esa.

Recordó que la tarde de ese sábado llegó, acompañado de un familiar suyo, al fraccionamiento Bases Magisteriales, ubicado en la comunidad de San Andrés Ahuahuastepec, municipio de Tzompantepec, donde tiene su casa desde hace 10 años; no obstante, cuando abrió la reja de acceso, Pedro N. comenzó a decirle que iba a “romperme la madre”.

Ante ello, Fredy Pérez dijo que decidió apresurar el paso para llegar a su casa, sin embargo, su agresor comenzó a seguirlo portando una pala, mientras se comunicaba con alguien a través de su teléfono celular. Cuando estaba cerca de su domicilio, se dio cuenta que uno de los hijos de Pedro N. también lo seguía con un fierro y un machete.

Refirió que desde hace aproximadamente un año Pedro N. inició actos de hostigamiento hacia él pues aparentemente se enojó por un hoyo que rascó para construir una cisterna en su domicilio; “él se cree dueño del fraccionamiento porque es el presidente del comité vecinal y se molestó porque dejé un tiempo la tierra que saqué de la excavación”.

“También me reclamaba que no pago una cuota para vigilancia, por lo que ya no me iba a dejar entrar al fraccionamiento; sí se da una cooperación para pagar un vigilante, pero no la aportan todos, de las 45 familias que vivimos ahí solo cooperan alrededor de la mitad. Él ya tenía algo contra nosotros, porque llegó a acusarnos con el presidente municipal”.