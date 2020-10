Aún persisten prejuicios sobre el matrimonio igualitario en la entidad: Mastranzo

La diputada Ana Bertha Mastranzo Corona aseveró que aún hay prejuicios entre las familias tlaxcaltecas en torno al matrimonio igualitario, pues “tienen muy arraigada una forma de pensar”, de manera que el enlace civil entre personas del mismo sexo va en contra de su ideología.

Por esa razón, la integrante de la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) consideró que las propuestas que han sido presentadas en este sentido desde legislaturas pasadas no han prosperado y por ello en la actual se le ha dado prioridad a otros temas, pese a que la entidad se encuentra en omisión legislativa.

“Estamos a favor de los grupos vulnerables. A las personas que no les compete esta situación no tendrían por qué preocuparse si se aprueba o no el tema del matrimonio igualitario porque en Tlaxcala tenemos muy arraigada una forma de pensar y a lo mejor el matrimonio igualitario va en contra”, expuso.