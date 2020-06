Exigen pobladores impedir la instalación de gasera en el municipio de Ixtacuixtla

Por considerar que no cuenta con los permisos necesarios y pone en riesgo su vida, habitantes de Popocatla, en el municipio de Ixtacuixtla, manifestaron su oposición a la instalación de una gasera en dicha población por parte de la empresa Gastasmenos de Chiautempan.

Sin embargo, David Mendoza Arellano, representante de esa empresa, aseguró que posee dos permisos federales y uno estatal que garantizan que cumple con todas las disposiciones en la materia para la instalación de una gasera. Además, asentó que la de esa población no es la primera estación que opera, pues ya cuenta con unidades en los municipios de Santa Cruz Tlaxcala, Hueyotlipan, Altzayanca y en la colonia El Alto, en Chiautempan.

Cabe referir que el viernes pasado, pobladores de la comunidad de Popocatla cerraron la carretera federal Tlaxcala-Texmelucan para protestar por la instalación de la gasera, que puede ser una bomba de tiempo.

En entrevista vía telefónica, David Mendoza consideró que dicha oposición podría ser resultado de un acto de extorsión encabezada presuntamente por Domingo Pérez Venegas, quien radica en esa comunidad y le ofreció sus servicios como profesional en materia de protección civil.

No obstante, al revisar el currículum de Domingo Pérez, David Mendoza dijo que no le interesaba contratarlo, y a partir de ahí comenzó a ser víctima de una serie de requerimientos por parte del municipio de Ixtacuixtla, no obstante, que este nivel de gobierno no tiene ninguna facultad ni derecho para otorgar o negar permisos para la instalación de una gasera,

“El primer permiso que tengo desde hace un año es de la Comisión Reguladora de Energía, que ampara construcción, operación y mantenimiento de una estación de operación específico, que se dedica al suministro de gas LP, es un documento público que no puede falsificarse”, asentó el empresario.

También, afirmó, cuenta con el permiso de impacto ambiental otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como el estudio de impacto social. “Con esos tres documentos acudí a Protección Civil del estado y obtuve la factibilidad de construir el proyecto y tengo el acta correspondiente”.

Ante ello, David Mendoza solicitó a las autoridades municipales retiren los sellos que puso de clausura de obra el pasado viernes, pues de lo contrario acudirá al Tribunal Administrativo para que pueda concluir con la instalación de esa estación de gas LP que impulsa su empresa, que es de carácter familiar y tiene su matriz en el municipio de Chiautempan.