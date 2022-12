Tras un infarto, muere el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta

Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, falleció ayer a la edad de 63 años. Los motivos de la muerte del mandatario, quien militó en el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), no han sido a dados a conocer, pero desde que asumió la titularidad del Poder Ejecutivo, el 1 de agosto de 2019, tenía severas afectaciones a su salud, causadas por la diabetes.

El Congreso local ha nombrado como encargada de despacho de la gubernatura estatal a la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral, en tanto se designa a un gobernador sustituto, lo cual tendrá que ocurrir antes de que termine el mes que corre, según lo indica la Constitución del estado.

A través de su cuenta de twitter, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó el deceso de Barbosa Huerta:

“Lamento mucho el fallecimiento de mi compañero Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado de Puebla. Acabo de hablar con su esposa Rosario, le expresé mi tristeza y hago extensivo mi más profundo pésame a familiares, amigos y a su pueblo”, publicó el mandatario federal.

Desde la noche del pasado lunes trascendió que Luis Miguel Barbosa Huerta había sufrido un infarto y que fue internado en el Hospital de Traumatología, Rafael Moreno Valle, pero ante la gravedad de su situación, se decidió trasladarlo para su atención a un nosocomio de la Ciudad de México, donde finalmente murió.

Este martes al mediodía, Barbosa Huerta tenía programada una comida de fin de año con directores y dueños de medios de comunicación, la cual no fue cancelada. Cuando estaba a punto de iniciar, se produjo el anuncio del presidente López Obrador sobre el deceso del gobernador y minutos después, con la voz quebrada y llorando, Verónica Vélez, la vocera del Poder Ejecutivo, confirmó la noticia y se limitó a comentar que el mandatario padeció una afección, sin dar más detalles de la causa específica que le provocó la muerte.

Aliado y adversario de RMV

Barbosa Huerta tuvo un camino difícil para llegar a la gubernatura de Puebla. Como candidato de Morena sufrió en 2018 un fraude electoral cometido por el grupo que encabezó el también fallecido exgobernador y senador poblano, Rafael Moreno Valle Rosas, quien logró imponer a su facción durante casi 8 años en el poder estatal.

Ochos años antes, durante 2010, en su calidad de dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Barbosa Huerta fue aliado y artífice, junto con Moreno Valle, de la coalición opositora Compromiso por Puebla, que aglutinó al instituto del sol azteca con los partidos Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM) y el desaparecido Nueva Alianza (Panal), los cuales derrotaron por primera vez al PRI en la contienda por la titularidad del Ejecutivo poblano e hicieron gobernador al panista.

Sin embargo, la buena relación de Moreno Valle y Barbosa Huerta se rompió porque el primero pretendió apoderarse del PRD.

Del Pacto por México a apoyar a AMLO

Luis Miguel Barbosa Huerta llegó al Senado de la República en 2012, se convirtió en coordinador de la fracción parlamentaria del sol azteca, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta del Congreso de la Unión y protagonista del llamado “Pacto por México”, una alianza parlamentaria del PRD, PAN y PRI que sirvió para sacar adelante la 11 reformas estructurales impulsadas por el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, entre ellas la educativa, laboral y energética, que han sido consideradas de las más perjudiciales para los intereses nacionales y populares.

A finales de 2013, un descuido en la diabetes que padecía desde años atrás, provocó que al oriundo de Zinacatepec le tuvieran que amputar el pie derecho. Su convalecencia intentó ser aprovechada por los dirigentes nacionales del partido amarillo, Jesús Ortega y Jesús Zambrano, quienes buscaron defenestrarlo de la coordinación de la bancada perredista, pero Barbosa tuvo el apoyo de su compañera Dolores Padierna y conservó la posición.

En una entrevista, Luis Miguel Barbosa Huerta dijo sobre la pérdida de su extremidad: “Los doctores me contaron la historia, me regañaron, me dijeron que estuve a punto de morir. Al poco tiempo de despertar me di cuenta del muñón y pedí que me quitaran el vendaje porque no podía mover la pierna, al poco tiempo supe de qué se trataba. No quiero parecer fanfarrón ni ejemplo de algo, soy ejemplo de lo que no se tiene que hacer, no hice ninguna pregunta a mi esposa ni a los médicos, asumí mi responsabilidad para afrontar mi situación”.

Recuperado de la operación, Barbosa Huerta se convirtió en el principal político opositor a Rafael Moreno Valle Rosas. Comenzó también su rompimiento con el PRD, pues de haber manifestado durante cuatro años su apoyo para que el entonces jefe del gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, fuera candidato presidencial, el político poblano expresó, el 27 de febrero de 2017, su respaldo a Andrés Manuel López Obrador (AMLO):

“Soy perredista, no me voy a Morena, pero apoyo a AMLO. Tomé la decisión de apoyar a AMLO rumbo al 2018 y hago un llamado al PRD a apoyarlo rumbo al 2018”, expresó en aquella ocasión Barbosa Huerta.

Para refrendar su respaldo, el 4 de abril de 2017, Luis Miguel Barbosa Huerta anunció que nueve senadores se separaban del grupo parlamentario del PRD, para incorporarse al del Partido del Trabajo (PT), que encabezaba Manuel Bartlett Díaz. Aunque Morena en esos momentos no tenía representación en el Poder Legislativo federal, en medios y corrillos políticos se asumió a esta nueva integración en la Cámara Alta era en los hechos, la “bancada morenista”.

Fraude y pandemia

En 2018 Luis Miguel Barbosa Huerta se convirtió en candidato a la gubernatura de Puebla por la coalición, de Morena y sus aliados, Juntos Haremos Historia. En un resultado sorprendente, la alianza izquierdista arrasó en los ayuntamientos y el Congreso local, pero perdió en la contienda por el Poder Ejecutivo. Hubo pruebas fehacientes de fraude y el caso llegó hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual, pese al cúmulo de anomalías, declaró a la panista Martha Érika Alonso Hidalgo como gobernadora.

El 24 de diciembre de ese mismo año, Martha Érika Alonso, quien solo tenía 10 días ejerciendo como mandataria estatal, y su esposo, Rafael Moreno Valle Rosas, murieron en un accidente aéreo. Se designó como gobernador interino al priista, Guillermo Pacheco Pulido y se convocó a elecciones extraordinarias para el año siguiente.

Barbosa volvió a ser candidato, ganó y asumió la titularidad del Poder Ejecutivo el 1 de agosto de 2019. Apenas estaba tomando las riendas de la administración estatal, sobrevino la pandemia de Covid-19 y la parálisis derivada del confinamiento obligado. El deterioro acelerado en la salud del gobernador era evidente a medida que pasaba el tiempo, sobre todo porque su agudeza visual mermó.

Durante su gestión, Luis Miguel Barbosa Huerta se distinguió por investigar los fraudes del morenovallismo e intentar castigar a los culpables. Sin embargo, fue también un adversario contumaz de morenistas como la edil poblana, Claudia Rivera Vivanco; se confrontó con otros miembros destacados de su partido, con el rector de la Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza, con cúpulas empresariales, organizaciones sociales -como la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre- y con medios de comunicación.

Barbosa también encarceló o persiguió a miembros de su gabinete, como Guillermo Aréchiga Santamaría, Abelardo Cuellar Delgado y Melitón Lozano, quienes fungieron respectivamente como sus secretarios de Movilidad y Transporte, Trabajo y Educación, y a quienes acuso de actos de corrupción.

A nivel político, se especuló que Barbosa se inclinaba porque el actual edil panista a la gubernatura, Eduardo Rivera, lo sucediera en el poder en 2024.