“No hubo acuerdos en lo oscuro con legisladores para mi designación”, asevera Sergio Salomón Céspedes

En su primera rueda de medios como gobernador sustituto, Sergio Salomón Céspedes Peregrina aseveró que no hubo acuerdos en lo oscuro con legisladores de ninguna fracción parlamentaria del Congreso local para su designación.

“Yo quiero hacer un gran reconocimiento a las legisladoras y legisladores, pusieron por encima de intereses partidistas y personales la estabilidad y tranquilidad, entonces no me queda a mí más que reconocer los grandes poblanos que son, estuvieron a la altura del momento, generaron condiciones importantes, no hubo un solo acuerdo en lo oscuro, lo digo y lo reconozco. No pueden manchar su honorabilidad de las y los diputados”, aseveró el nuevo mandatario.