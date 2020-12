No hay condiciones para alza de 15% al salario mínimo: CCE

No hay condiciones para aumentar 15 puntos porcentuales al salario mínimo, sostuvo el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco.

Recientemente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que buscará un ajuste de esa proporción al ingreso de los trabajadores para el próximo año, luego de señaló es una vergüenza que nuestro país ocupe el lugar 16 en Latinoamérica en el monto de salarios mínimos.

Con relación a este tema, el líder de la iniciativa privada en Puebla, expuso que por las condiciones económicas actuales, que no son las mejores por la epidemia de Covid-19, no es posible un aumento de esa magnitud.

Refirió que recientemente el gobierno estatal decidió nuevamente recortar los horarios de funcionamiento, debido a que comenzaron a elevar los casos de infectados con SARS-CoV-2, por lo que tampoco generan lo suficiente para mejorar las percepciones de los trabajadores en la medida que propone el mandatario nacional.

Expuso que no lo han analizado a profundidad, pero podrían otorgar alza de entre 6 y 7 puntos porcentuales.

Acentúo que incluso varias empresas no cuentan con dinero para pagar el aguinaldo, por lo que han negociado con sindicatos para que la mitad se cubra en este mes y el resto durante el primer bimestre del 2021.

“No, ahorita no. Estamos batallando para pagar aguinaldo, yo creo que tendríamos que esperar… hasta no sacar el tema del Covid, hasta no reactivar al 100 por ciento no podemos estar en esa situación”.

Ignacio Alarcón insistió en que tampoco ha podido regresar a laborar presencialmente la totalidad de los trabajadores de las empresas, puesto que el decreto emitido por el gobierno del estado marca que cuando mucho debe ser el 30 por ciento de la plantilla laboral.

No obstante, consideró que con el calendario de vacunación anunciado por el gobierno federal, tienen buenas expectativas de que en un par de meses puedan regresar todos los colaboradores.

El presidente del CCE indicó que debido a la afectación económica ocasionada por la presencia del coronavirus, más de 51 mil empleos se han perdido en todo el estado de Puebla.

A la fecha, añadió, se han recuperado alrededor de siete mil y, de tener buenas ventas durante la temporada de decembrina la cifra podría ser mayor.