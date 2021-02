Lydia Cacho le recuerda a Sánchez Cordero que su voto impidió juzgar políticamente a Marín

La periodista Lydia Cacho Ribeiro recordó a la secretaria de Gobernación federal, Olga Sánchez Cordero, que su voto como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 29 de noviembre de 2007, salvó al entonces gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, de ser sometido a juicio político por la tortura que le infirió a la autora del libro Los Demonios del Edén, el Poder que Protege la Pornografía Infantil.

Este viernes por la mañana, La Jornada de Oriente informó que Olga Sánchez Cordero, durante la rueda de medios ofrecida desde Palacio Nacional, dijo que no votó a favor de desestimar los cargos en contra del llamado “góber precioso” y que tampoco traicionó a Cacho.

A través de twitter, la también defensora de derechos humanos, replicó la información de esta casa editorial y expresó, sobre la actual encargada de la política interior en el país:

“Ella votó en contra de la resolución del Ministro Silva Meza, lo cual impidió que le hiciéramos juicio político a Mario Marín, su voto fue decisivo para que Kamel (Nacif Borge) y Marín ganaran en ese round. Mis abogados siguieron todos los procedimientos de ley sin éxito”.

También recordó “Y como Secretaria de Gobernación se negó a hablar en la disculpa pública que me tuvo que ofrecer Alejandro Encinas. Allí está la evidencia de todo. No se puede borrar la historia con declaraciones desde el poder. Estaban obligados, no fue graciosa concesión gubernamental”.

“La secretaria de Gobernación le dijo al país ‘ni siquiera pisó la cárcel’. Miente, estuve en la cárcel, pero para mí no pidió nunca un juicio justo como lo pide para Marín. Desestima las horas de tortura que pasé al interior de la cárcel y el exceso de la fianza”, añadió.

Lydia cacho también publicó un video de la ceremonia llevada en el Palacio de Cobián el 10 de enero de 2019, cuando, a instancias de la Organización de Naciones Unidas, el Estado Mexicano le pidió disculpas por la tortura que le infirió: “La justicia integral no es graciosa concesión de un partido en el gobierno, es un derecho constitucional para toda la población. Aceptarla como un acto de amabilidad excepcional alimenta la noción de que algunas sí la merecen y otras no. #JusticiaParaTodas”, apuntó la periodista, para complementar el documento y su mensaje.

Cabe recordar que en la sesión del 29 de noviembre de 2007 en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó que no había suficientes evidencias para demostrar que las autoridades estatales, comenzando por el titular del Poder Ejecutivo, Mario Marín Torres, violaron las garantías individuales de Lydia Cacho Ribeiro, quien denunció una sofisticada red internacional de pedofilia y prostitución infantil, Olga Sánchez Cordero expresó: ”No se puede afirmar sin controversia alguna que (el entonces mandatario) tuvo la participación que se le imputa”.

Además, la entonces ministra consideró que la acción penal por difamación contra la periodista, que tramitó Kamel Nacif Borge -protector del pederasta confeso, Jean Succar Kuri- se desarrolló en términos legales.

De hecho, aunque la ministra reconoció que Lydia Cacho fue sometida a tortura psicológica durante su arresto en diciembre de 2005, soslayó el hecho arguyendo qye se trató de una afectación menor, remediable con otros recursos jurídicos.