Acusa colectivo y estudiantes de prepa de Atlixco violencia contra alumnas

Atlixco. El colectivo de mujeres Acto de Habla de Atlixco, apoyado por estudiantes de la preparatoria regional Simón Bolívar, incorporada a la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), denunciaron públicamente a un profesor de esa escuela por presuntamente cometer actitudes machistas y misóginas en contra de sus alumnas.

Autoridades de la institución educativa a través de las redes sociales ya respondieron: “Estamos investigando el caso y tomaremos cartas en el asunto. Pronto habrá noticias”.

El texto donde se expone el problema, cuya copia está en poder de este diario, admitió ésta publicación se trata de un acto de sororidad. “El jueves 24 de febrero del año en curso el profesor Marco Antonio N, de la materia de arte, amedrentó durante su horario de clases a cuatro alumnas menores de edad. Actuó con alevosía y ventaja al cortar el cabello a tres y poner pegamento a una cuarta”, describieron.

Lo más grave de la situación, asumen en el expediente, es que con esas acciones se siguen normalizando y perpetuando conductas que incitan acciones violentas y atentan contra la integridad física y mental de las mujeres. “Además, el profesor vulneró los derechos de las involucradas al no proporcionarles un espacio escolar seguro en el que pudieran desarrollarse armónicamente, infringiendo directamente la posibilidad a una educación que respete su dignidad”, subrayaron.

Por lo anterior, exigieron se tomen medidas reales e inmediatas que castiguen las acciones de este profesor. “No bastan las disculpas forzadas que pudieron haberse dado. Ojalá las autoridades universitarias no resten importancia a los hechos. Pedimos no haya ningún tipo de intimidación, revictimización o sanción a las alumnas. Es sustancial dejar de ser cómplices para convertirse en agentes de cambio que brinden la confianza que necesitan las estudiantes para sentirse seguras, libres y sin miedo. Sepan que no están solas. Si tocan a una, responderos todas”, advirtieron.

En las últimas horas representantes de la preparatoria regional Simón Bolívar ofrecieron en las redes sociales un mensaje: “Tomaremos cartas en el asunto ante este caso con toda la seriedad requerida”.