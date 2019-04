Niega Garrido Cruz encubrir irregularidades de su correligionario edil de Ixtenco

El coordinador de la bancada del extinto Partido Encuentro Social (PES) en el Congreso local, José Luis Garrido Cruz negó que exista encubrimiento de su parte en torno al conflicto que existe en Ixtenco en contra del presidente municipal, su correligionario Miguel Ángel Caballero Yonca, pues “el proceder de esta legislatura ha sido conforme a derecho”.

Por ello, aunque no dio nombres, aseguró que los manifestantes del pasado lunes en el Palacio Legislativo, que lo responsabilizan de este conflicto, “son utilizados por otros intereses…son engañados”.

El pasado lunes, un grupo de mujeres del municipio de Ixtenco se manifestaron en el Palacio Legislativo para denunciar que los integrantes de la LXIII Legislatura local encobren y solapan las irregularidades y excesos cometidos por el presidente de esa demarcación, Miguel Ángel Caballero Yonca.

Incluso, denunciaron que con la intervención de los legisladores Luz Vera Díaz y José Luis Garrido Cruz, el munícipe ya celebra sesiones de cabildo en el Congreso del estado, todo porque son emanados del extinto Partido Encuentro Social.

En entrevista colectiva, Garrido Cruz negó esas imputaciones, pues aseguró que no hay ni encubrimiento ni solapan irregularidades de ningún edil, de ahí que descartó que la sede del Congreso local sirva para que los integrantes del ayuntamiento de Ixtenco sesionen.

“De ninguna manera, no solapamos a ningún presidente, ninguno emanado ni de Encuentro Social, ni de otro partido, por eso vuelvo a reiterar que lamento que personas sin el conocimiento sean inducidas a la violencia y vengan a manifestarse. Desconozco quien está atrás de este tema, pero si lamento mucho y están utilizando a estas personas, ya están los dictámenes, el presidente está trabajando, no hay ninguna solicitud aquí ni en la parlamentaria para que se hagan los cabildos en el Palacio Legislativo, por eso no tengo nada de eso, creo que fueron engañadas”, dijo.