La razón de ser de la universidad debe ser su comunidad, afirma Raúl Dorra en su homenaje

Hablar y habitar la academia. Desde ahí, al recibir la medalla Francisco Xavier Clavijero que le entregó la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), el escritor y estudioso de la lengua y la literatura Humberto Raúl Dorra Zech (San Pedro de Jujuy, Argentina, 5 de septiembre de 1937) llamó a repensar la vida académica de las universidades para que, más allá de tener a los estudiantes como su centro de acción, abran su quehacer hacia “la comunidad”.

La reflexión fue uno de los aspectos centrales del sensible, profundo y memorioso discurso que el miembro de las academias mexicanas de Letras y Ciencias otorgó en el Salón Paraninfo de la UAP, aquí en la ciudad de Puebla, en el marco del recibimiento de esta medalla que significa el máximo galardón universitario pues marca su ingreso a la Academia de profesores distinguidos de dicha casa de estudios.

Al centrar su mirada en la vida académica, la cual en su caso ha desarrollado desde 1976, año en que arribó a México y a la universidad de Puebla, Raúl Dorra afirmó que “sin dejar de ser una institución educativa, la UAP es ahora un decisivo bien de la cultura y nuestra obligación, la de todos nosotros, es asumir conscientemente la responsabilidad que eso significa”.

Ante colegas, amigos, familiares y estudiantes de diversas generaciones formadas por él, dijo que “debemos elaborar un nuevo concepto -más amplio y más complejo- de comunidad universitaria y trabajar para que sea cada vez más una realidad dinámica”.

En la entrega de la medalla Francisco Xavier Clavijero, un acto encabezado por el rector José Alfonso Esparza Ortiz, Dorra Zech señaló que antaño, el centro neurálgico de la universidad era la comunidad académica contrario a lo que sucede hoy, cuando “las políticas educativas centralizadas fueron ganando terreno y con ellas las evaluaciones cuantitativas, los criterios estadísticos, la carrera por el puntaje, la atención focalizada en el resultado y despreocupada por el proceso”.

El autor de obras como Noticias sobre la muerte de Gregorio Samsa y Lecturas del calígrafo opinó que, si antes existía “tiempo” y oportunidad para el error y para corregirlo, esto ha cambiado pues ya no hay cabida ni para uno ni para otro, menos “para el fracaso no sólo en la producción universitaria sino en la producción de la vida en general”. Así, agregó, “ansiosos por exhibir resultados, los ideólogos del mundo contemporáneo nos enseñan a cerrar los ojos ante el proceso que ha llevado hasta tales resultados y que es lo que mejor los explica. Ahora se atiende casi exclusivamente a lo que puede describirse como logro, a eso que, con una tortuosa fórmula lingüística, en nuestro medio se conoce como ´eficiencia terminal´”.

El fundador y actual coordinador del Programa de Semiótica y Estudios de la Significación de la UAP expuso que “mientras el proceso requiere de observación atenta y comprensiva, la evaluación del resultado se apoya en un censo o en un cálculo estadístico”, en el que se impone “cantidad contra calidad”, siento esta una tendencia: la de “evaluar solamente los logros -a veces legítimos pero más de una vez simulados- que se hace posible y hasta necesaria en un mundo donde los individuos son sometidos a crecientes controles”.

“¿Cómo evaluar la calidad intelectual y humana de un profesor en el salón de clase, de un investigador inclinado en su laboratorio o en su mesa de trabajo, probando una y otra vez alguna solución que se le niega? Eso lo puede valorar mejor la propia comunidad universitaria y no los formatos o las tablas, pues la comunidad universitaria es representativa de una forma de vida. Las evaluaciones no evalúan el saber sino el grado de obediencia a sus propios criterios, no siempre científicos. Más que el saber lo que con ellas se persigue es el poder”, sostuvo.

Humberto Raúl Dorra, “un argentino por nacimiento y mexicano por nacionalidad, y ambas cosas por elección”, acotó que, si bien “un proyecto acumula pérdidas y ganancias con el correr de los días”, se debe “apostar a que las segundas superen a las primeras y que las superen guiadas por una crítica serena, sabia y rigurosa. Y, por qué no, también entusiasta”.

En ese sentido, llamó a “aspirar, a recuperar o consolidar plenamente la voz de la comunidad universitaria con las características propias de las circunstancias actuales, características referidas tanto a la magnitud y complejidad de nuestra institución, como a las formas de comunicación con las que hoy contamos”.

Ello, dijo el creador de Tópicos del Seminario, una publicación registrada en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, porque si bien hay una política global de la que no se pueden evadir las instituciones universitarias, también “hay opciones locales que es posible aprovechar”.

“Creo que la presente administración es sensible y ha buscado moverse equilibradamente en esa dirección que crece en complejidad hacia adentro y hacia afuera dejando su impronta más allá de los salones de clase. La razón de ser de esta universidad ya no son solamente los estudiantes sino también -y de manera creciente- la comunidad del estado y la región”.

