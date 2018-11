Paralizan transportistas cuatro puntos de la ciudad de Puebla en demanda de aumento a la tarifa

Con la exigencia de aumento a la tarifa del pasaje y la cancelación de la Línea 3 del Metrobús, más de mil camiones de 80 rutas de transporte público paralizaron este martes cuatro puntos de la ciudad de Puebla, donde mantienen bloqueos carreteros.

Los puntos del bloqueo son: el Bulevar Xonaca y 22 Oriente; el Bulevar 5 de Mayo, la zona de Angelópolis y el Centro Histórico.

Una caravana de autobuses conocidos como “Los morados”, que circulan en la zona del Estadio Cuauhtémoc, arribó a las instalaciones del Congreso del estado para exigir la intervención de los diputados locales.

Algunos transportistas colocaron pancartas donde se leyó: “No a la Línea 3 del Metrobús” y “Aumento a la tarifa”.

La determinación de trasladarse al Poder Legislativo local, fue luego que la Secretaría General de Gobierno (SGG) del estado negó a los transportistas en una mesa de negociación en Casa Aguayo el incremento que demandaron.

Los inconformes exigieron al gobierno del estado que cumpla con su palabra y ponga en vigor el aumento de 9 pesos a la tarifa, acuerdo que se pactó en octubre, en vísperas al cambio de la administración.

“Nosotros no tenemos la culpa que al gobierno no le haya ido bien en la elección; lo que queremos es respuesta a nuestras necesidades”, reclamaron.

Compararon que mientras el gobierno dio cientos de millones de pesos a la Línea 3 del Metrobús, para que lo administrara un particular –la empresa Autobuses De Oriente (ADO)–, el gremio transportistas también tiene derecho a demandar una mejor tarifa.

Acusaron que en los últimos ocho años, desde el sexenio de Rafael Moreno Valle, se les impidió bajo amenazas de hasta encarcelamiento intentar organizarse para reclamar un incremento a la tarifa, la cual aseguraron ya no les alcanza por el aumento en el precio de la gasolina y los costosos mantenimientos.

“Vamos con todo para adelante, porque la autoridad dijo que van a cancelar 500 concesiones; con eso están violando nuestras garantías”, reclamó Ariadna Cruz Galicia, una de las dirigentes.

Expuso que se refugian en el Congreso local porque es la instancia adecuada para que se legisle a favor de los transportistas.

“Necesitamos el aumento porque ya no nos alcanza para el diésel; estábamos mal económicamente y ahora nos desviaron por la Línea 3, enviándonos a zonas inseguras”, acusó, frente a las puertas del Congreso.

La dirigente aclaró que el tema del transporte en Puebla no es un asunto político. “Señores no se dejen engañar, el conflicto es porque el gobierno no nos quiere apoyar, no estamos exigiendo nada que no sea legal”.

Al mismo tiempo, el ex regidor capitalino vinculado al grupo del ex gobernador Rafael Moreno Valle, Arturo Loyola González, ofreció una rueda de prensa para acusar que el diputado morenista José Juan Espinosa Torres es responsable de la desestabilización que se vive en Puebla.

A nombre de un grupo de transportistas, Loyola salió en defensa del gobierno estatal y de manera incongruente dijo estar en contra de su gremio que exige aumento en las tarifas del pasaje.

Incluso, se deslindó de los bloqueos carreteros al señalar que no es casualidad que las últimas protestas sean días antes del informe del gobernador Antonio Gali Fayad.